Президент Садыр Жапаров упразднил Антикоррупционную службу Госкомитета нацбезопасности. Соответствующий указ он подписал 25 июня.

В указе отмечается, что это сделано «в целях оптимизации деятельности ГКНБ».

В сообщении администрации президента подчеркивается, что Жапаров «неоднократно говорил о том, что в рамках экономических реформ будет усовершенствована деятельность фискальных, судебных, правоохранительных органов».

«Прежде всего, будет сокращено вмешательство государства в работу бизнеса, приложены все усилия для создания благоприятной среды для предпринимателей. Ликвидация АКС ГКНБ является одним из решающих шагов в данном направлении», — сообщили в администрации президента.

Встреча с бизнесменами

О том, что АКС ГКНБ упразднят Жапаров говорил ещё 23 июня на встрече с представителями бизнес-сообщества. Он тогда отметил, что налоговая служба совместно с правоохранительными органами давят на предпринимателей и бизнес многочисленными проверками.

«Это означает, что давление на предпринимателей еще не прекратилось. Ранее, исходя их жалоб на финпол и, проведя анализ работы этого ведомства, мы пришли к мнению, что этот орган не оправдал сам себя. Поэтому мы его ликвидировали. Такое же решение было принято в отношении АКС ГКНБ в целях защиты бизнеса. В настоящее время готовится соответствующий указ», — сказал он.

Антикоррупционная служба

Антикоррупционная служба была создана при ГКНБ в 2011 году тогдашним президентом Алмазбеком Атамбаевым. Служба занималась «выявлением фактов коррупции и коррупционных проявлений».

АКС ГКНБ, как странно это бы не звучало уже расформировывали. 17 октября прошлого года стало известно, что тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков перед тем, как подать в отставку* расформировал Антикоррупционную службу ГКНБ.

*Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября 2020 года после октябрьских событий, в результате которых в стране сменилась власть. Затем и.о. президента стал освобожденный сторонниками из колонии Садыр Жапаров, который в январе 2021 года выиграл президентские выборы.

За время своего правления Жээнбеков не раз подвергал критике работу АКС ГКНБ. Он заявлял, что сотрудники службы «погрязли в коррупции», когда должны наоборот с ней бороться.

Но тогда указ Жээнбекова о расформировании АКС ГКНБ не появился на сайте президента, но она была опубликована 16 октября в газете «Эркин Тоо», где по традиции публикуется информация о решениях властей.

Но 16 октября исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров подписал распоряжение об увольнении главы АКС Сагынбека Исмаилова.Тогда же появилась информация о том, что новым руководителем службы стал Бекбосун Апсатаров.

Как это могло произойти, если АКС была расформирована — непонятно. ГКНБ был недоступен для комментариев, также как и тогдашний пресс-секретарь Жапарова Дастан Душекеев.