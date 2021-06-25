Пресс-служба Министерства энергетики и промышленности сообщила, что глава ведомства Доскул Бекмурзаев подписал соглашение с российской компанией «КамАЗ» на изучения в Кыргызстане возможности производства автобусов.

Согласно подписанному договору планируется изучение процедуры выпуска газовых автобусов и электробусов для пассажирских перевозок на Кыргызстана. Ранее представители «КамАЗ» также посетили Кыргызстан, чтобы ознакомится с работой местных машиностроительных компаний.

«Тогда было отмечено, что российская компания заинтересована в сотрудничестве с предприятиями, работающими в этой сфере. И тогда же было получено приглашение посетить “КамАЗ”», — отметили в минэнерго.

По информации ведомства, соглашение на изучение подписано между минэнерго, «КамАЗ» и отечественной компанией «Шыдыр Жол Кей Джи». В этом договоре примечательна именно последняя компания — «Шыдыр Жол Кей Джи».

Она не раз упоминалась СМИ. К примеру, во время октябрьских событий 2020 года, журналисты заметили, что автобусы этой компании занимаются перевозкой сторонников Садыра Жапарова, который на тот момент только начал свой путь к посту и. о. президента.

Согласно информации реестра Министерства юстиции «Шыдыр Жол Кей Джи» владеет Оргалча Токтобубу.