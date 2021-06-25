Пресс-служба Госантимонополии сообщила о снижении стоимости ПЦР-теста на коронавирус.

Как пояснили в антимонополии, снижения удалось добится на основании закона «О защите прав потребителей», а также анализа предоставления услуг и расчетных материалов Департамента профилактики заболеваний и госсанитарного надзора.

«Приказом от 25 июня 2021 года тариф на ПЦР-тест составил 788 сомов», — отметили в антимонополии. Ранее этот тариф составлял 1 574 сома.

Сейчас граждане могут пройти ПЦР-тест на коронавирус в ряде частных лабораторий:

«Лаборатория Бонецкого»;

«Aqua Lab»;

«Интермедикал»;

«Гемотест».

Также экспресс тестирование на COVID-19 проводят и в аэропорту «Манас» для вылетающих и прилетающих в Бишкек.

В Кыргызстане за время пандемии зарегистрировали 118 981 случай заражения COVID-19. Скончались за все время 1 964 пациента с коронавирусом.