Национальный статистический комитета сообщил, что на четыре месяца 2021 года в Кыргызстане зарегистрировали на 31% больше преступлений по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Вместе с этим отмечается и рост проступков почти на 10%. При этом, около 60% преступлений совершили в Бишкеке и Чуйской области.

Всего за январь-апрель в стране зарегистрировали 17 523 преступления, за то же время 2020 года зарегистрировали 13 395 преступлений.

«Более 2 тысяч пришлось на тяжкие и особо тяжкие преступления. Основную часть таких преступлений составили преступления против собственности», — отметили в комитете.

Увеличение заметно и в преступлениях против личности — на 23%. Также возросли:

убийства — на 21%;

изнасилование — на 17%;

причинение менее тяжкого вреда — 11%.

Среди госслужащих также выросли количество преступлений на 21%.

Вместе с этим, в Нацстаткоме отмечают, что наибольший рост преступлений произошел в Иссык-Кульской области в 2,6 раза, в городе Ош и Нарынской области в полтора раза.

Также по данным комитета, за четыре месяца 2021 года из восьми тысяч человек совершивших преступления больше половины были безработными.