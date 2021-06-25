Минздрав сообщил, что на 25 июня в Кыргызстане зарегистрировали шесть смертей среди пациентов с COVID-19.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 964 пациента с коронавирусом.

Также по данным ведомства, за сутки в стране выявили 875 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 395;

Ошская область — 109;

Ош — 55;

Чуйская область — 128;

Джалал-Абадская область — 90;

Баткенская область — 49;

Иссык-Кульская область — 27;

Таласская область — 12;

Нарынская область — 10.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 118 981 случай заражения COVID-19.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 533 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 107 391 пациент.

За сутки среди медиков выявили 23 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус выявили у 5 231 медработник, из которых с выздоровлением выписали 4 818 медработников.