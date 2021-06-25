Минздрав сообщил, что на 25 июня в Кыргызстане зарегистрировали шесть смертей среди пациентов с COVID-19.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 964 пациента с коронавирусом.

Также по данным ведомства, за сутки в стране выявили 875 новых случаев заражения коронавирусом:

  • Бишкек — 395;
  • Ошская область — 109;
  • Ош — 55;
  • Чуйская область — 128;
  • Джалал-Абадская область — 90;
  • Баткенская область — 49;
  • Иссык-Кульская область — 27;
  • Таласская область — 12;
  • Нарынская область — 10.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 118 981 случай заражения COVID-19.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 533 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 107 391 пациент.

За сутки среди медиков выявили 23 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус выявили у 5 231 медработник, из которых с выздоровлением выписали 4 818 медработников.

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