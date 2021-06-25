В Лондоне в Центре тюркской культуры Эмре Холл установлена стела в память о кыргызском сценаристе Казате Акматове — в честь 80-летия умершего в 2015 году писателя. Об этом сообщил его сын Азим Акматов.

Стелу в честь кыргызского сценариста открывали мэр Лондона Садик Аман Хан, а также вице-председатель Евразийской творческой гильдии Марат Ахмеджанов, члены кыргызской диаспоры и участники международного фестиваля.

Акматов стал первым тюркоязычным писателем, удостоенным собственного мемориала в Великобритании.

Его сын пояснил, что мемориал установили в рамках проведения Евразийского кинофестиваля, в котором был показан фильм по сценарию Казата Акматова — «Мунабия».

«Памятная доска устанавливается впервые в истории Среднеазиатских республик в честь посещения Казатом Акматовым этого культурного центра в 2013 году для презентации своей книги “13 шагов Эрики Клаус”, изданной Лондонским издательством Хердфордширт Пресс», – рассказал Азим Акматов.

Он поделился воспоминаниями о том, что после этой поездки Казат Акматов приехал из Лондона полный вдохновения и сил, «очень одухотворенный и с творческими планами на будущее».

«Я лично очень благодарен всем кто участвовал в этом историческом мероприятии. Конечно же, не обошлось без ложки дегтя, как всегда. Несколько приглашений, на такое казалось бы важное мероприятие, было проигнорировано Послом Кыргызстана в Великобритании Эдилем Байсаловым*. Видимо это его личное отношение к Казату Акматову…», – написал он.

*Эдиль Байсалов – посол Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании, Ирландии и Исландии с 2019 года. До этого был общественным деятелем. В 2010 году был главой аппарата Временного правительства после событий 7 апреля 2010 года и лидером партии «Айкол Эл». В 2012 году стал исполняющим обязанности министра социального развития.

Казат Акматович Акматов — советский кыргызский драматург, сценарист и общественный деятель, а также народный писатель Кыргызской Республики. Автор более ста прозаических произведений, театральных постановок, художественных и документальных фильмов.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР, депутатом паралмента первого созыва с 1990 по 1994 года, а с 1999 был членом Президентского совета и председателем Национальной комиссии по госязыку.

В 2002 году он был членом общественной комиссии по Конституционной реформе.

Акматов считается одним из родоначальников демократии в Кыргызстане. Он был первым председателем движения «Демократический Кыргызстан», сыгравшего важную роль в приходе к власти первого президента Кыргызстана Аскара Акаева.

Казат Акматов скончался после болезни 13 сентября 2015 года на 74-м году жизни.