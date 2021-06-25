Российскую вакцину «Спутник V» теперь могут получить все граждане Кыргызстана независимо от возраста. Об этом в интервью 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики (РЦИ).

Ранее этой вакциной могли привиться только лица старше 60 лет и имеющим хронические заболевания.

По данным центра, препарат имеется в центрах семейной медицины Бишкека № 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8.

В РЦИ не прокомментировали, можно ли получить «Спутник V» в других поликлиниках города и регионах страны.

Последняя партия российской вакцины в количестве 80 тысяч доз прибыла в Кыргызстан 17 июня. В минздраве сообщали, что этого должно хватить для вакцинации 40 тысяч человек.

Ранее министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что поставку российской вакцины будут просить у Казахстана.

«Казахстан готов оказать гуманитарную помощь. Там выпускают вакцину совместно с Россией*. Думали попросить 500 тысяч доз, надеемся, хотя бы 100 тысяч доз дадут», — сказал министр.

*Совместно с Россией Казахстан на базе Карагандинского фармацевтического комплекса производит вакцину «Спутник V».

Он отметил, что с транспортировкой вакцины из Казахстана не должно возникнуть проблем.

Кроме «Спутник V», в Кыргызстане доступна китайская вакцина Sinopharm.

Вакцину в количестве 300 тысяч доз Кыргызстану выделил Китай на бесплатной основе. Первые 150 тысяч доз препарата доставили в страну в марте. А вот вторую партию вакцины — также 150 тысяч доз власти Кыргызстана не могут доставить уже несколько недель.

Сообщалось, что её поставки задерживаются из-за отстутствия рейсов в Китай.

«Вакцина была готова 20 июня. Доставить ее в Кыргызстан помогает UNICEF. Из-за того, что сейчас авиасообщение ограничено, организация намерена доставить препарат чартерным рейсом через Турцию. Доставка вакцины не зависит от минздрава, она запаздывает из-за ситуации с авиасообщением», — сказала Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Также известно, что Кыргызстан ожидает вакцину AstraZeneca [нынешнее название Vaxzevria]. Сроки её поставки пока неизвестны, но по договорённости она должна прибыть из Южной Кореи.

Тем временем в Кыргызстане по данным минздрава, на 25 июня первую дозу вакцины получили 102 303 человека, второй дозой привились 75 122 человека.