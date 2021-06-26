Фото: Пресс-служба аэропорта “Манас”

Ленинский райсуд Бишкека продлил срок заключения в СИЗО-1 для Эмира Чукуева, экс-главы аэропорта «Манас».

Об этом сообщил адвокат задержанного Майрамбек Жумабеков — экс-руководитель аэропорта останется под стражей под стражей до 6 августа.

Адвокат не считает такое решение суда справедливым — говорит, что с февраля следствие не работало с Чукуевым и не установило сумму нанесенного ущерба — хотя ранее следствие сообщало, что с июня 2016 года по ноябрь 2020 года госказне был нанесен ущерб в $12 млн или 893 млн сомов.

«Эмир Чукуев — полковник ГКНБ, но его содержат в СИЗО-1. Это в корне неправильно, поскольку он носитель секретных данных, государственных тайн. Что, если на него надавят другие обвиняемые и он выдаст эти секреты? Если уж содержать под стражей, то в СИЗО ГКНБ», — считает адвокат.

Дело о коррупции в аэропорту

Бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт “Манас”» Эмира Чукуева задержали и водворили в СИЗО-1 в феврале 2021 года.

По данным следствия, Чукуев, будучи главой аэропорта «Манас» с 2015 по 2018 годы, незаконно предоставил льготы на международные перевозки турецкой фирме «Gata Havayollari ve Tasimacilik». Вследствие этого государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

По этому делу также проходит бывший мэр столицы Албек Ибраимов, который также возглавлял совет директоров ОАО «МАМ», экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, представитель турецкой компании GATA Ксения Барабаш и бывший глава правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев.

Задержание Барабаш по делу о коррупции в аэропорту вызвало резонанс. За нее вступился омбудсмен, считая, что это задержание — это давление и запугивание со стороны правоохранительных органов.

Омбудсмен обратился в Бишкекский городской суд с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Посольство Турции также обратилось в МИД Кыргызстана с просьбой оказать содействие в расследовании по этому делу без ареста подозреваемой. У Ксении Барабаш-Хашам имеются проблемы со здоровьем, а также есть маленькие дети, следовательно, нет риска побега.

В самой GATA сообщили, что следователи оказывали давление на Барабаш и заявляли, что якобы ущерб от предоставленных аэропортом «Манас» скидок турецкой компании составил более $12,1 млн. Следствие хотело, чтобы GATA признала и выплатила этот ущерб.

В компании отметили, что им не предоставили доказательств и данных о том, как и кем был подсчитан ущерб, и почему он предъявляется компании GATA.

«Еще раз хотим обратить внимание, что GATA HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S не нарушала законодательство Кыргызстана. Наша компания заключила юридический договор с ОАО “Международный аэропорт Манас” и получила официальные скидки, которые есть не только у GATA», – отметили в фирме.