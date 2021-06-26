Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев 24 июня на заседании кабинета министров предложил продать муку, полученную от Казахстана в качестве гумпомощи. По его словам, Казахстан передал Кыргызстану 10 тысяч тонн муки.

«У муки, к сожалению, повышенная влажность. Срок годности до двух месяцев. Поэтому предлагаю реализовать ее, а на вырученные средства закупить зерновую продукцию», — сказал глава МЧС.

Глава кабмина Улукбек Марипов согласился и поручил разработать механизм реализации муки. По его словам, гумпомощь скоро придет и из Китая.

«Но этого недостаточно. Муки, которая у нас в наличии хватит только на четыре месяца», — добавил он.

На этом же заседании вице-премьер-министр и министр экономики и финансов Акылбек Жапаров заявил, что необходимо «эшелонами и самолетами» привозить жизненно важные продукты в Кыргызстан, так как через 2-3 месяца границы снова закроются.

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов отметил, что Кыргызстан собирается закупать продукты, в том числе муку, в России и Казахстане.

Гумпомощь от Казахстана

Первая партия казахстанской муки прибыла в Кыргызстан 18 мая. Тогда, по данным посольства Казахстана, 4,5 тысяч тонн пшеничной муки были доставлены в Кыргызстан по железной дороге в 75 вагонах.

«В свою очередь, необходимо подчеркнуть, что Казахстан оказывал и продолжает оказывать братскому народу Кыргызстана гуманитарную помощь. В частности в мае 2020 года Кыргызстану была направлена гуманитарная помощь на сумму более $3 млн в виде поставок казахстанской муки в объеме – 5 тысяч тонн. Также в ноябре 2020 года Кыргызстану оказана очередная гуманитарная помощь в объеме 400 единиц аппаратов ИВЛ и 2 млн медицинских масок на общую сумму порядка 1 млн долларов», — добавили тогда в представительстве.