В Бишкеке 26 июня Совет улемов Кыргызстана избрал нового муфтия страны. Им стал бывший казы столицы Замир Ракиев.

Фото: Kaktus.Media.

Выборы прошли в здании Кыргызской национальной филармонии с участием 220 делегатов и приглашенных гостей. Всего на этот пост претендовали девять кандидатов. Ранее эту должность занимал исполняющий обязанности муфтия Жоробай Шергазыев.

Также были избраны члены Совета улемов. Новым председателем совета стал Кочконбай Садиллаев. Он занимал должность заместителя муфтия в 2003–2006 годах. Почетный член пяти созывов Совета улемов.

Фото: Sputnik.kg.

Кроме этого, 26 июня был избран председатель Центральной ревизионной комиссии ДУМК. Им стал Бактыбек Нурдинов.

Кто такой Ракиев?

Замир Ракиев родом из Нарынской области, получил образование в медресе в Бишкеке, на курсах подготовки в Египте, Исламском институте и Исламском университете в Каире. Также известно, что он окончил магистратуру БГУ по специальности «востоковедение».

Ракиев работал учителем и директором медресе в Аламединском районе. Позже стал казы Нарынской области, затем занял должность заместителя муфтия Кыргызстана. 10 августа 2020 года Ракиев был назначен на пост казы Бишкека.

Будучи заместителем муфтия в 2018 году, Ракиев выступал за введение урока религиоведения в школах.

Финансовые махинации в муфтияте

Главный бухгалтер ДУМК Женишбек Бекиев был задержан 10 февраля во время «передачи взятки» сотруднику ГКНБ.

По предоставленной информации ГКНБ, после выявления незаконных действий в ДУМК, руководство муфтията через своего бухгалтера предложило взятку в размере 100 тысяч долларов США, и бухгалтер был задержан во время передачи денег.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Дача взятки в особо крупных размерах», задержанного водворили в ИВС ГКНБ. Позже Токтомушев написал заявление об уходе с поста муфтия.

В тот же день стало известно о задержании Токтомушева сотрудникам ГКНБ по подозрению «в причастности к финансовым махинациям в муфтияте», его тоже водворили в ИВС ГКНБ.

Это вызвало общественный резонанс, сторонники Токтомушева выразили в соцсетях недовольство. 11 февраля они вышли на митинг и перед зданием ГКНБ требовали выпустить Токтомушева под домашний арест.

Первомайский суд постановил выпустить бывшего муфтия под домашний арест, без права покидать место проживания.

14 февраля Токтомушев опубликовал видеообращение с призывом «поддержать политику президента Садыра Жапарова» и просьбой не распространять информацию о том, что после ухода с поста муфтия и домашнего ареста он «сбежал за границу».