Фото: Пресс-служба кабинета министров.

Пресс-служба кабинета министров сообщила, что председатель кабмина Улукбек Марипов 26 июня вместе с супругой получил вакцину от коронавируса.

Он отметил важность массовой вакцинации в борьбе против пандемии и призвал граждан получить прививку.

«Кабинет министров прикладывает все усилия для обеспечения граждан прививками от коронавируса, которые являются самым эффективным и безопасным способом защиты от заболевания вирусом. В ближайшее время мы планируем получить дополнительные поставки прививок от наших зарубежных партнеров. В настоящее время наращивание темпов вакцинации кыргызстанцев является приоритетной задачей кабмина», – сказал он.

Ранее, 24 июня, на заседании кабмина Марипов раскритиковал работу минздрава по вакцинации населения. Он отметил, что ведомство слишком долго решает вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

После этого, министр экономики и финансов Акылбек Жапаров предложил не платить заработную плату госслужащим если они не вакцинируются. Он также добавил, что стоит включить механизмы по добровольно-принудительной вакцинации. Отметив, что среди медиков также наблюдается низкое количество вакцинированных.

В результате обсуждения кабмин решил принудить муниципальных и государственных служащих получить вакцину.

«Как только получим 150 тысяч доз “Синофарма” из Китая, первым пойду получу вакцину. И все служащие должны вакцинироваться. Иначе завтра работа встанет. Я подпишу сейчас поручение. Все министерства должны проконтролировать получение своими сотрудниками вакцины», – сказал Марипов.