Пресс-служба Первомайского райсуда сообщила о прекращении уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова.

Сообщается, что он добровольно возместил ущерб. Однако в суде не уточнили, какую сумму выплатил бывший чиновник.

По данным ведомства, такое решение суд принял 3 июня 2021 года, на следующий день после того, как его отпустили под домашний арест.

Амантуров был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ ещё в декабре 2020 года. Сообщалось, что аффилированным с ним компаниям с 2015 по 2019 года, предоставлялись муниципальные заказы на сумму свыше 100 млн сомов, часть из которых он присваивал.

«Несмотря на своевременное финансирование со стороны мэрии, работы не были выполнены подрядными компаниями в полном объеме», — сообщили тогда в ведомстве.

В январе 2021 года Первомайский райсуд водворил Амантурова в СИЗО ГКНБ. Его обвиняли в участии в коррупционной схеме, связанной с ремонтом и строительством дорог.

Кто такой Мирлан Амантуров?

В 1999 году Амантуров был коммерческим директором ОсОО «Сабита», а в 2005-2006 годах руководил компанией «Меади», занимающейся строительством дорог и продажей асфальтобетонной смеси. Позже он возглавлял муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис».

Амантуров был назначен на должность вице-мэра Бишкека по жилищно-коммунальному хозяйству в октябре 2019 года. Он покинул кресло 21 августа 2020 года, чтобы участвовать в выборах в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан».

За несколько дней до этого он дал крупное интервью, где рассказал о коррупции в муниципалитете и схемах обогащения при строительстве дорог. Амантуров заявил, что его топят и обвиняют в коррупции те, кому он мешает набивать карманы государственными и грантовыми деньгами.