Верховный суд Кыргызстана 24 мая отменил обвинительный приговор в отношении брата главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Шайырбека Ташиева, заблокировавшего в 2013 году трассу Бишкек-Ош. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По данным ведомства, суд отменил приговоры Джалал-Абадского горсуда и облсуда 2013 года в отношении еще трех сторонников Ташиева — Медербека Усенова, Абсаттара Сыргабаева и Жениша Токторбаева.

В суде отметили, что приговоры были отменены «ввиду существенных процессуальных нарушений». Уголовное дело отправлено на новое рассмотрение в Джалал-Абадский горсуд.

Дело Шайырбека Ташиева

31 мая 2013 года группа сторонников Камчыбека Ташиева захватила административное здание Джалал-Абадской областной администрации и удерживали его в течение нескольких дней.

Также они перекрыли участок дороги Бишкек — Ош, требуя освобождения трех политиков, задержанных за попытку насильственного захвата власти: экс-депутатов Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева, Таланта Мамытова и Садыра Жапарова.

Сообщалось, что группа граждан также попыталась проникнуть в здание управления ГКНБ.

После этого Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Медера Усенова, Жениша Токторбаева, Шайырбека Ташиева и Абсаттара Сыргабаева по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство».

Сам Шайырбек Ташиев говорил, что уголовное дело было возбуждено несправедливо, опровергая обвинения в том, что он был организатором этого митинга.

В декабре 2013 года Джалал-Абадский областной суд признал Усенова, Токторбаева и Ташиева виновными в организации массовых беспорядков и в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и приговорил их к трем годам условно. Сыргабаев также получил три года условно.

Шайырбек Ташиев — экс-депутат Джалал-Абадского горкенеша и младший брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Абсаттар Сыргабаев сейчас занимает пост полномочного представителя кабинета министров в Джалал-Абадской области. Медербек Усенов занимается предпринимательством. А Женишбек Токторбаев, по данным минюста, значится руководителем ОсОО «Дастан-Ж». Он баллотировался в депутаты от политической партии «Мекенчил» на парламентских выборах в октябре 2020 года.