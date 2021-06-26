Минздрав Кыргызстана сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли семь пациентов с COVID-19. Три человека скончались в Бишкеке, двое — в Чуйской области и по одному в Оше и Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончался 1 971 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 892 человек.

Бишкек — 401;

Ошская область — 81;

Ош — 55;

Чуйская область — 143;

Джалал-Абадская область — 110;

Баткенская область — 61;

Иссык-Кульская область — 27;

Нарынская область — 7;

Таласская область — 7.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 119 973 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 524 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 107 915 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 36 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 267 медработников, из которых выздоровели всего 4 830.

Также штаб сообщил, что на 26 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 2 811 пациентов, из них 132 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 6 108 человек лечатся амбулаторно.