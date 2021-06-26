Дальнобойщик из Кыргызстана Виталий Шульц сообщил журналистам, что смог выехать из Таджикистана. Ранее он заявил, что таджикская сторона взяла его в заложники на границе с Узбекистаном.

По словам Шульца, 24 июня примерно в 21:00 его вместе с 12 другими водителями выпустили из Таджикистана. Но предварительно представители таджикских силовых структур поговорили с ним и спрашивали, кто распространил информацию о том, что они оказались заложниками.

«Сейчас все выехали, кроме двух водителей. Они ранее уже сбежали, оставив свои фуры, поэтому не смогли вместе с нами выехать», — сказал Щульц в интервью kaktus.media.

Он добавил, что сейчас направляется в Кыргызстан через Узбекистан и Казахстан.

Задержали и держат в заложниках

24 июня стало известно, что Виталий Шульц застрял на границе Таджикистана и Узбекистана. Он там находился с 21 июня.

«Я выгрузил груз, но на КПП* меня задержали таможенники и сказали идти к пограничникам, так как машина у меня с кыргызскими номерами и я сам гражданин Кыргызстана», — рассказал он в интервью kaktus.media.

*По его словам, он был у КПП «Фотехобод — Автодорожный» (Таджикистан), который находится рядом с «Ойбек — Автодорожный» (Узбекистан).

Когда он подошёл к таджикским пограничникам на КПП ему в паспорте поставили печать о том, что он уже выехал с территории Таджикистана.

«Но меня не выпустили с грузовиком, я поинтересовался почему, тогда приехал один из начальников местной службы КНБ Таджикистана и прямым текстом сказал, что я нахожусь у них в заложниках. К сожалению, имя не сказал и документы не показал», — сказал он.

В интервью он также сообщил, что там же простаивают и другие водители, но они не хотят огласки.

По данным «Азаттыка», дальнобойщика остановили из-за того, что его документы не были в порядке. Позже посольство Кыргызстана в Таджикистане сообщило, что там же находятся порядка 10 кыргызстанских фур.

МИД Кыргызстана отмечал, что вопрос с водителями из Кыргызстана находится под контролём ведомства. Кроме МИД эту ситуацию под свой контроль взял и омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов.