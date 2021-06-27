Ленинский райсуд Бишкека 27 июня отпустил экс-главу аэропорта «Манас» Эмира Чукуева под домашний арест. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил его адвокат Майрамбек Жумабеков.

«Следствие так решило», — сказал он.

При этом 26 июня он сообщал, что Ленинский райсуд оставил Чукуева под стражей в СИЗО-1 до 6 августа.

Дело о коррупции в аэропорту

Бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт “Манас”» Эмира Чукуева задержали и водворили в СИЗО-1 в феврале 2021 года.

По данным следствия, Чукуев, будучи главой аэропорта «Манас» с 2015 по 2018 годы, незаконно предоставил льготы на международные перевозки турецкой фирме «Gata Havayollari ve Tasimacilik». Вследствие этого государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

По этому делу также проходит бывший мэр столицы Албек Ибраимов, который также возглавлял совет директоров ОАО «МАМ», экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, представитель турецкой компании GATA Ксения Барабаш и бывший глава правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев.

Задержание Барабаш по делу о коррупции в аэропорту вызвало резонанс. За нее вступился омбудсмен, считая, что это задержание — это давление и запугивание со стороны правоохранительных органов.

Омбудсмен обратился в Бишкекский городской суд с просьбой рассмотреть возможность изменения меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Посольство Турции также обратилось в МИД Кыргызстана с просьбой оказать содействие в расследовании по этому делу без ареста подозреваемой. У Ксении Барабаш-Хашам имеются проблемы со здоровьем, а также есть маленькие дети, следовательно, нет риска побега.

В самой GATA сообщили, что следователи оказывали давление на Барабаш и заявляли, что якобы ущерб от предоставленных аэропортом «Манас» скидок турецкой компании составил более $12,1 млн. Следствие хотело, чтобы GATA признала и выплатила этот ущерб.

В компании отметили, что им не предоставили доказательств и данных о том, как и кем был подсчитан ущерб, и почему он предъявляется компании GATA.

«Еще раз хотим обратить внимание, что Gata Havayollari ve Tasimacilik A.S не нарушала законодательство Кыргызстана. Наша компания заключила юридический договор с ОАО “Международный аэропорт Манас” и получила официальные скидки, которые есть не только у GATA», – отметили в фирме.

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