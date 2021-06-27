В Бишкеке 23 июня президент Садыр Жапаров встретился с бизнес-сообществом Кыргызстана. Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров выступил с докладом о состоянии экономики страны, а затем президент рассказал о том, какие меры будут приняты для защиты бизнеса.

После этого Жапаровы выслушали бизнесменов. Во многом чаяния предпринимателей схожи: местные органы власти не работают или требуют деньги. «Клооп» собрал все самое важное из встречи властей с предпринимателями.

«Если мы все время будем ныть…»

Министр финансов Акылбек Жапаров начал с того, что Кыргызстан имеет отрицательные темпы роста ВВП.

«Можно сказать, что мы оказались в “красной” экономической зоне. Больше всего на постсоветском пространстве в 2020 году пострадала наша страна, но есть тенденция к росту. В первом квартале внешнеторговый оборот нашей страны увеличился на 14%. Пандемия оголила самые слабые места в экономике нашей страны», — сказал он.

По его словам, наибольший урон понесли сфера строительства, услуг и промышленности.

Жапаров заявил, что причиной таких слабых позиций Кыргызстана в экономике было «неэффективное госуправление особенно за последние 10 лет».

Министр экономики рассказал о способах преодоления кризиса, в том числе он считает, что Кыргызстану нужно избавляться от комплекса бедной страны.

«Что нас радует и вселяет уверенность в будущем, так это относительно высокая рождаемость и трудоизбыточность. Это тот ресурс, которого многим странам не хватает. Единственное, на сегодня остро стоит вопрос избавления, особенно среди молодого поколения, от синдрома так называемого комплекса бедной страны. Создание рабочих мест — основная задача нашего кабинета в ближайшее время. Люди есть, дети есть, им надо дать образование и сделать конкурентоспособными», — сказал он.

Акылбек Жапаров

Кроме этого, Жапаров отметил, что в руках Кыргызстана есть ещё один ценный ресурс — золото.

«По золоту мировая тенденция такова, что цена будет расти. В ближайшее время все месторождения золота благодаря указу президента будут осваиваться самим государством. Есть технологии, есть бизнес-проекты. Есть уже люди, такие как Тенгиз Болтурук, которые могут это все возглавить и превратить нашу страну в одну из развитых. Кроме золота, у нас есть платина и серебро, которые активно используются в IT технологиях.

Если мы все время будем ныть и говорить, что у нас очень большой долг и маленький ВВП, то ничего не выйдет. Давайте поменяем парадигму нашего роста», — отметил министр.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь напомнил, что правоохранительным органам и госструктурами нужно кардинально изменить свое отношение к бизнесу. Дело в том, что бизнес обеспечивает 85% экономики страны.

Он подчеркнул, что благодаря предпринимателям создаются рабочие места, платятся налоги, пополняется государственный бюджет.

Жапаров заявил, что из-за многочисленных жалоб со стороны бизнеса был расформирован Финпол. Именно поэтому будет создан Антикоррупционный деловой совет. По словам Жапарова, именно Гепрокуратура будет отвечать за защиту прав и интересов бизнеса.

«Каждый айыл окмоту требует деньги»

Елена Калашникова. Фото: Лимон

Глава туристической фирмы «Аксай Трэвэл» Елена Калашникова рассказала о проблемах, с которыми сталкивается турбизнес.

По ее словам, органы местного самоуправления каждый раз приходят и требуют денег за что-то, несмотря на то, что она платит налоги в республиканский бюджет.

«Перед самым сезоном Баткенский лесхоз выкатывает: “$250 за вход в ущелье для альпинистов, которые должны совершить восхождение на гору. Чтобы установить в государственном природном парке “Хан-Тенири” палаточный лагерь на 50 дней, требуют около 2 миллионов сомов. Еще неизвестно будут туристы или нет.

Каждый айыл окмоту требует с субъектов предпринимательства дополнительные деньги, помимо аренды земли. У меня 26 юрточных и палаточных лагерей по всей стране. Каждый айыл окмоту подходит и говорит, что я должна зарегистрировать у них компанию и платить им налоги. То, что я плачу в республиканский бюджет, их не волнует», — сказала Калашникова.

Также она попросила главу государства продлить срок аренды пастбищных земель для туристических целей.

«Пастбищные земли по закону могут выделяться только на пять лет. Ни один инвестор не будет вкладывать деньги, если он получает землю только на пять лет», — отметила она.

По словам Калашинковой, этот закон мешает созданию комфортабельных условий для туристов.

Жапаров поручил заняться этим вопросом министру сельского хозяйства Аскару Жаныбекову. Тот в свою очередь отметил, что ведомство готовит новый законопроект по пастбищным землям.

«В действующем законодательстве эта норма есть, где пастбищные земли выдаются только на пять лет. Сейчас в новом проекте закона мы предлагаем первый срок выдачи пастбищной земли сделать на пять лет со следующим приоритетным продлением на 49 лет», — ответил он.

«Тендербаи» и «Конвертбеки»

Алишер Козуев

На местные власти также пожаловался представитель компании «Россия нефть» Семетей Козуев. На встрече с президентом он заявил, что местные власти торгуются с предпринимателями и просят выделить долю в бизнесе.

«Все торгуются и просят долю. Даже если ты соблюдаешь законы, конвертбаи говорят: “Пока не дашь деньги, твои проблемы не решатся”. Из-за этого я второй год не могу открыть угольный карьер. Туда я вложил уже $200 тысяч», — сказал предприниматель.

Бизнесмен заявил, что руководитель Госинспекции по экологической и технической безопасности Оша монополизировал участки, где он строил дорогу, и не собирается решать вопрос, «пока не получит свою долю».

Также Козуев назвал всех чиновников «тендербаями». По его словам, у каждого акима, мэра, губернатора есть своя компания, которая участвует и выигрывает тендеры. При этом, «они указывают что ручка за 7 сомов у них стоит 20 сомов».

Акылбек Жапаров поручил соответствующим ведомствам разобраться и при необходимости уволить главу Госинспекции Оша по экологической и технической безопасности.

Вечные проверки

Аскар Салымбеков, основатель “Дордоя”

Президент ассоциации «​Дордой» Аскар Салымбеков пожаловался президенту на вечные проверки. По его словам, предпринимателям не дают спокойно работать.

«Мы построили спорткомплекс на территории бывшего парка “Дом пионеров”, который министерство культуры превратило в свалку. Каждый год меняется министр, и каждый год они приходят и говорят, что там хотели построить дома для сотрудников культуры, другой говорит, построили бы театр. Потом идут в прокуратуру. Нас уже 15 лет проверяют», — рассказал он.

Салымбеков рассказал о программе БАРС (Бизнес-алгоритмы развития страны), которую разработали бизнесмены Кыргызстана и передал ее президенту. По его словам, они показывали эту программу Артему Новикову, Улукбеку Марипову, Акылбеку Жапарову и Алмамбету Шыкмаматову, однако не получили ответа.

Кроме того, Салымбеков пожаловался президенту на то, что в соцсетях травят бизнесменов.

«Идет психологическая атака на бизнесменов. Если богатые — значит преступники. Так, всех бизнесменов видят как преступников. Лентяи, которые палец о палец не ударят, пишут всякое, а потом к нам приходят с проверкой», — сказал предприниматель.

В ответ президент поручил Генпрокурору прекратить проверки по территории спорткомплекса.

«Если после этого еще кто-то придет с проверкой, придете ко мне, примем меры. Касательно проверок, мы скоро создадим Антикоррупционный деловой совет при президенте. Туда могут войти бизнесмены. Если вдруг кто-то столкнется с незаконными проверками, сообщите им, они передадут в Генпрокуратуру и дальше уже я сам прослежу», — сказал Жапаров.

Креативная экономика

Данияр Аманалиев

Со своими предложениями выступил Данияр Аманалиев, соучредитель сети ко-воркингов и арт-студий Ololo.

По его словам, в Кыргызстане все сейчас заняты выживанием и решением проблем и при этом не заостряют внимание на мечтах и стремлении стать развитой страной.

«Но есть та часть экономики, которая на самом деле постоянно растет. Она росла даже в 2020 году во время пандемии. Я хочу о ней поговорить, эта креативная экономика».

Аманалиев рассказал, что у коллектива Ololo есть мечта построить город на Иссык-Куле для цифровых кочевников.

«Очень часто говорится, что на Иссык-Куле короткий сезон. Это связано с тем, что люди едут отдыхать. Но Иссык-Куль – это классное место для жизни и работы. Это та гипотеза, которую мы тестируем в пансионате Ololo Ак-Жол. Люди приезжают, живут и работают оттуда с хорошим интернетом. И сейчас есть большая прослойка – цифровые кочевники. Это особая прослойка, которая сюда традиционно не ездит. Но цифровые кочевники приезжают на 3-6 месяцев. Они живут и зарабатывают деньги за рубежом, а тратят здесь. Для нас это идеальный сегмент, с которым нужно работать», — считает он.

Аманалиев считает, что нужно создавать условия для того, чтобы инноваторы и образованные люди не уезжали из Кыргызстана. Он предложил развивать IT-сектор, чтобы создавать высокоприбыльные рабочие места.

«Почему он нам важен? Потому что мы сейчас, живя в Кыргызстане, если мы производим что-то физическое, экспортируем, то логистика стоит очень дорого. Но когда мы работаем в IT-секторе, логистика ничего не стоит. И тогда Кыргызстан имеет огромное количество преимуществ, потому что себестоимость низкая, зарплаты пока ниже чем за рубежом. Но жить и производить здесь IT-продукт на весь мир можно», — считает он.

Аманалиев добавил, что одни из главных ресурсом для развития креативных индустрий — это свобода.

«Очень важно, чтобы эта свобода сохранялась, чтобы Кыргызстан оставался самой свободной страной в регионе, свободной в интернете, свободной в энергопользовании тоже», — сказал он.

В заключение он подчеркнул, что власти должны помочь в создании креативной экономики через льготный налоговый режим.

«Не так много стран в мире делают пока ставку на креативную экономику. Мне кажется, мы тоже находимся в поиске такой новой идеи и это хороший шанс для нас. Поэтому пожалуйста, давайте создадим парк креативных индустрий, сделаем льготный налоговый режим для всех креативных индустрий, точно такой же как для Парка высоких технологий», — сказал Аманалиев.

На это министр экономики ответил так: «Спасибо большое уважаемые коллеги. Я понимаю, нам всем надо выговориться, но я предлагаю следующий формат: если есть проекты, давайте мы будем обсуждать проекты, но уже в рабочем варианте. Если просто идеи… Я уже устал 30 лет слушать советы и идеи, которые не воплощаются в жизнь».

По его словам, сейчас кабинету министров поставлена жесткая задача — создать в Кыргызстане еще 19 Кумторов в ближайшие два года. «У нас нет времени на раскачку», — считает он.

Правда в итоге он пообещал, что IT-сектор будет платить налоги, установленные для Парка высоких технологий.