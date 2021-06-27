Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности опроверг информацию о том, что сотрудники ГКНБ вмешивались в выборы муфтия Кыргызстана.

«Эта информация не соответствует действительности. ГКНБ не имеет права вмешиваться в дела Духовного управления мусульман Кыргызстана, так как по Конституции религия отделена от государственного управления», — говорится в заявлении комитета.

Ранее член партии «Нур» Руслан Бекназаров заявил, что сотрудники спецслужб оказали давление на некоторых кандидатов, претендовавших на пост муфтия.

Выборы муфтия состоялись 26 июня в здании филармонии. В них победил бывший казы Бишкека Замир Ракиев. Всего на этот пост претендовали девять кандидатов. После того, как прежний муфтий Максатбек Токтомушев со скандалом покинул эту должность, обязанности муфтия исполнял Жоробай Шергазыев.

Бывший муфтий Максатбек Токтомушев 23 февраля опубликовал видеообращение, в котором он рассказал, что сотрудники ГКНБ вынуждали представителей муфтията дать им взятку.

Финансовые махинации в муфтияте

Главный бухгалтер ДУМК Женишбек Бекиев был задержан 10 февраля во время «передачи взятки» сотруднику ГКНБ.

По предоставленной информации ГКНБ, после выявления незаконных действий в ДУМК, руководство муфтията через своего бухгалтера предложило взятку в размере 100 тысяч долларов США, и бухгалтер был задержан во время передачи денег.

Данный факт был зарегистрирован по статье «Дача взятки в особо крупных размерах», задержанного водворили в ИВС ГКНБ. Позже Токтомушев написал заявление об уходе с поста муфтия.

В тот же день стало известно о задержании Токтомушева сотрудникам ГКНБ по подозрению «в причастности к финансовым махинациям в муфтияте», его тоже водворили в ИВС ГКНБ.

Это вызвало общественный резонанс, сторонники Токтомушева выразили в соцсетях недовольство. 11 февраля они вышли на митинг и перед зданием ГКНБ требовали выпустить Токтомушева под домашний арест.

Первомайский суд постановил выпустить бывшего муфтия под домашний арест, без права покидать место проживания.

14 февраля Токтомушев опубликовал видеообращение с призывом «поддержать политику президента Садыра Жапарова» и просьбой не распространять информацию о том, что после ухода с поста муфтия и домашнего ареста он «сбежал за границу».

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