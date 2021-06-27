Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития прокомментировала заражение COVID-19 главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева.

В пресс-службе сообщили, что он находится на домашнем карантине и получает лечение. В ведомстве отметили, что несмотря на то, что у министра есть хронические заболевания, благодаря вакцине болезнь протекает без осложнений.

В минздраве считают, что Бейшеналиев мог заразиться в красных зонах, которые он посещал по работе.

«После осложнения эпидемиологической ситуации, с мая, министр много выезжал в регионы, где проводил совещания и проверял готовность организаций здравоохранения. Были встречи с медицинскими работниками, он заходил в “красные зоны”, встречался с населением», — заявили в пресс-службе.

В минздраве также добавили, что ни одна вакцина не защищает от заражения COVID-19 на 100%.

«Используемые в Кыргызстане вакцины производства Sinopharm имеют профиль эффективности на 80%, «Спутник V» — до 95%. Поэтому на 100% ни одна вакцина не защитит, пока население не будет вакцинировано на 70 % для выработки популяционного иммунитета», — проинформировали в ведомстве.

Ранее, 25 июня, Бейшеналиев сообщил, что заразился коронавирусом. При этом он продолжил посещать работу, заявив, что изолировался в своём кабинете со своим шофёром, который также заразился коронавирусом.

Также он заявил, что лечится настойкой аконита, а другие лекарства не принимает.

ВНИМАНИЕ! Минздрав Кыргызстана распространяет ложную информацию. Ни в коем случае нельзя употреблять корень аконита в качестве лекарства от COVID-19. Это крайне опасно для вашей жизни. Если вас заставляют принять аконит в медучреждении, обязательно фиксируйте это (на фото/видео) и присылайте нам на почту news@kloop.kg.

Кроме этого, он сказал в интервью «Азаттыку», что получил всего одну дозу вакцины. Но затем в интервью ИА 24.kg он сообщил, что получил обе дозы вакцины Sinopharm, но антитела не успели выработаться. Так как министр постоянно меняет свои заявления, нельзя с точностью сказать, сколько в итоге доз вакцины он получил — одну или две.