Пресс-служба УВД Октябрьского района сообщила, что 19 июня 2021 года мужчина К.В. выстрелил в голову сторожа одного из столичных спорткомплексов. В милицию обратился пострадавший Улан Иманалиев.

Выстрел в сторону заявителя был произведен примерно в 13:00. Пострадавший обратился за медицинской помощью в приемное отделение Нацгоспиталя с диагнозом «Огнестрельное ранение теменной области слева».

В милиции начали досудебное производство по статье «Хулиганство» и назначили экспертизу. После этого был задержан подозреваемый в совершении хулиганства гражданин К.В. 1967 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Однако позже решением Октябрьского райсуда его отпустили под домашний арест.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время расследование по этому уголовному делу продолжается.

Что говорит Иманалиев?

Однако пострадавший считает, что судьи Октябрьского райсуда помогают нападавшему уйти от ответственности. Об этом он сообщил изданию Kaktus.Media.

«Когда Владимира отпустили, я был возмущен. По моему мнению, ему помогла его теща Ирина Скрипкина. Она является действующей судьей Евразийского экономического союза, а ранее была судьей Бишкекского горсуда. Когда в стране будут честные суды и справедливость? Прошла неделя, а я совсем ничего не знаю о ходе следствия и уже не уверен, что виновный понесет заслуженное наказание», — сказал Иманалиев.

Редакция «Клоопа» связалась с пострадавшим и он уточнил, что Владимир Коган является зятем Галины Скрипкиной, экс-депутатки Жогорку Кенеша и действующей судьи Евразийского экономического союза. По его словам, Коган женат на ее дочери — Ирине Скрипкиной, бывшей судье Бишкекского горсуда.

«Я уже давно там работаю, поэтому знаю всех в округе. Они живут рядом», — отметил Иманалиев.

По его словам, сначала в милиции дело зарегистрировали как покушение на убийство. Однако перед судом выяснилось, что дело переквалифицировали на более легкую статью «Хулиганство».

Иманалиев также рассказал подробности произошедшего.

«Владимир Коган подошел к моей сторожевой будке и потребовал номер телефона мужчины, который живет неподалеку. Это произошло 19 июня примерно в 12:30. Я отказался, и Владимир повел себя агрессивно. Он начал кричать на меня, материть, а потом вытащил травматический пистолет и выстрелил два раза. Один из выстрелов попал мне в голову», — рассказал Иманалиев.

Кто такая Скрипкина?

Галина Скрипкина была депутаткой Жогорку Кенеша с 2009 по 2016 год в составе партии СДПК. В июне 2016 года она была утверждена на должность судьи суда Евразийского экономического союза.

До этого, в 2014 году она попала в скандальную историю со своей дочерью Ириной Скрипкиной. Сообщалось, что она проталкивает свою дочь на должность судьи.

Депутатка тогда заявила, что с них потребовали $35 тысяч за место, поэтому пришлось отказаться от дальнейшего участия в конкурсе по отбору судей Межрайонного суда.