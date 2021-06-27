Минздрав Кыргызстана сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. Три человека скончались в Бишкеке, двое — в Джалал-Абадской и один — в Чуйской области.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 977 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
За сутки COVID-19 подтвердился у 992 человек.
- Бишкек — 567;
- Ошская область — 42;
- Ош — 34;
- Чуйская область — 137;
- Джалал-Абадская область — 84;
- Баткенская область — 65;
- Иссык-Кульская область — 28;
- Нарынская область — 22;
- Таласская область — 13.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 120 865 случаев заражения коронавирусом.
Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 550 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 108 465 пациентов.
За сутки среди медиков выявили 33 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 300 медработников, из которых выздоровели всего 4 840.
Также штаб сообщил, что на 27 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 2 995 пациентов, из них 1 026 находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 6 357 человек лечатся амбулаторно.