Минздрав Кыргызстана сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. Три человека скончались в Бишкеке, двое — в Джалал-Абадской и один — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 977 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

За сутки COVID-19 подтвердился у 992 человек.

Бишкек — 567;

Ошская область — 42;

Ош — 34;

Чуйская область — 137;

Джалал-Абадская область — 84;

Баткенская область — 65;

Иссык-Кульская область — 28;

Нарынская область — 22;

Таласская область — 13.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 120 865 случаев заражения коронавирусом.

Минздрав также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 550 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 108 465 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 33 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 300 медработников, из которых выздоровели всего 4 840.

Также штаб сообщил, что на 27 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 2 995 пациентов, из них 1 026 находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 6 357 человек лечатся амбулаторно.