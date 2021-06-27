Пресс-служба администрации президента сообщила, что Садыр Жапаров 27 июня вылетел в Туркменистан с официальным визитом. По ее данным, он пробудет в Ашхабаде два дня.

Сообщается, что он проведет двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также примет участие в работе кыргызско-туркменского экономического форума и осмотрит выставку экспортных товаров Туркменистана.

«Кроме того, Президент Садыр Жапаров посетит Мавзолей первого Президента Сапармурата Ниязова и мечеть «Turkmenbashynin Ruhy Metjidi», возложит венок к Монументу Независимости Туркменистана», — отметили в пресс-службе.

В составе официальной делегации вместе с Жапаровым вылетели министр иностранных дел Руслан Казакбаев, зампред кабмина и глава минэкономфина Акылбек Жапаров, завотделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Туркменистане Талант Cултанов.

Также Туркменистан посетят министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева, глава МЧС Бообек Ажикеев, глава минкульта Кайрат Иманалиев и замминистра энергетики Таалайбек Ибраев.

Ранее администрация президента сообщала, что после визита Туркменистана Жапаров отправится в Таджикистан для проведения двусторонних переговоров с президентом Эмомали Рахмоном.