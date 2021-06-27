Журналисты ютуб-канала Temirov Live провели расследование о связях замглавы кабмина и министра экономики и финансов Акылбека Жапарова с оффшорами на Мальте.
Они выявили связь близких родственников чиновника с крупнейшей компанией на острове в Европе, которая которая оказывает услуги по организации оффшорного бизнеса.
Богатые родственники
По данным журналиста Актилека Капарова, дети Рахатбека Жапарова, родного брата Акылбека Жапарова, путешествуют по миру, ездят на люксовых автомобилях и носят дорогие часы. При том, что их отец всю жизнь работал на государственной службе и на его имя нет ни одной компании.
«Но она есть у его жены, Нургуль Алимовой. Также на имя Рахатбека Жапарова не числится ни одной машины, а у его жены их целых три», — отметил журналист.
Также, по данным Temirov Live, на одной из семейных фотографий с Жапаровым находился замминистра экономики и финансов Эльдар Алишеров. Он является директором фирмы «Альфатроникс», ее учредитель — иностранная компания «Альфатроникс Лимитед».
Связи с отелем Damas
В расследовании отмечается, что Акылбек Жапаров отрицает все связи с отелем Damas. Однако журналисты нашли документ, согласно которому товарный знак отеля Damas зарегистрирован на компанию «Глобалико Холдингс», руководит которой Уланбек Абыкеев — доверенное лицо Акылбека Жапарова на выборах президента в 2011 году.
«А учредитель этой компании иностранная фирма «Глобалико Холдингс Лимитед». Пользователь Linkedin Максат Акылбекович указал, что он является генеральным директором этой компании. А у Акылбека Жапарова действительно есть сын по имени Максат», — сообщил Капаров.
Кроме того, журналисты нашли связь компании «Глобалико Холдингс Лимитед» с женой главы минэкономфина Анарой Джапаровой.
Оффшоры на Мальте
Журналисты Temirov Live нашли связь близких родственников Акылбека Жапарова с крупнейшей фирмой на Мальте, которая оказывает услуги по организации оффшорного бизнеса. Ею владеет некий Питер Мамо, который также является директором компаний «Глобалико Холдингс Лимитед», гендиром которого является сын Жапарова и «Альфатроникс Лимитед», которым управляет родственник и заместитель главы минэкономфина.
Кроме этого, журналисты выявили связь компании Perfin Services Limited, которой по данным OCCRP принадлежат все выше перечисленные фирмы, с женой самого Акылбека Жапарова.
«Есть только косвенные связи Жапарова с оффшорными компаниями на Мальте. Необходимо найти прямую связь, но именно для этого и существуют оффшоры, чтобы найти их было невозможно», — заключил Капаров.