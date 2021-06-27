Журналисты ютуб-канала Temirov Live провели расследование о связях замглавы кабмина и министра экономики и финансов Акылбека Жапарова с оффшорами на Мальте.

Акылбек Жапаров.

Они выявили связь близких родственников чиновника с крупнейшей компанией на острове в Европе, которая которая оказывает услуги по организации оффшорного бизнеса.

Богатые родственники

Рахатбек Жапаров. По данным журналиста Актилека Капарова, дети Рахатбека Жапарова, родного брата Акылбека Жапарова, путешествуют по миру, ездят на люксовых автомобилях и носят дорогие часы. При том, что их отец всю жизнь работал на государственной службе и на его имя нет ни одной компании. «Но она есть у его жены, Нургуль Алимовой. Также на имя Рахатбека Жапарова не числится ни одной машины, а у его жены их целых три», — отметил журналист.

Также, по данным Temirov Live, на одной из семейных фотографий с Жапаровым находился замминистра экономики и финансов Эльдар Алишеров. Он является директором фирмы «Альфатроникс», ее учредитель — иностранная компания «Альфатроникс Лимитед».

Связи с отелем Damas

В расследовании отмечается, что Акылбек Жапаров отрицает все связи с отелем Damas. Однако журналисты нашли документ, согласно которому товарный знак отеля Damas зарегистрирован на компанию «Глобалико Холдингс», руководит которой Уланбек Абыкеев — доверенное лицо Акылбека Жапарова на выборах президента в 2011 году.

«А учредитель этой компании иностранная фирма «Глобалико Холдингс Лимитед». Пользователь Linkedin Максат Акылбекович указал, что он является генеральным директором этой компании. А у Акылбека Жапарова действительно есть сын по имени Максат», — сообщил Капаров.

Кроме того, журналисты нашли связь компании «Глобалико Холдингс Лимитед» с женой главы минэкономфина Анарой Джапаровой.

Оффшоры на Мальте

Журналисты Temirov Live нашли связь близких родственников Акылбека Жапарова с крупнейшей фирмой на Мальте, которая оказывает услуги по организации оффшорного бизнеса. Ею владеет некий Питер Мамо, который также является директором компаний «Глобалико Холдингс Лимитед», гендиром которого является сын Жапарова и «Альфатроникс Лимитед», которым управляет родственник и заместитель главы минэкономфина.

Кроме этого, журналисты выявили связь компании Perfin Services Limited, которой по данным OCCRP принадлежат все выше перечисленные фирмы, с женой самого Акылбека Жапарова.

«Есть только косвенные связи Жапарова с оффшорными компаниями на Мальте. Необходимо найти прямую связь, но именно для этого и существуют оффшоры, чтобы найти их было невозможно», — заключил Капаров.