В Ошской области задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика в Араванском районе, он дал признательные показания. Об этом «Клоопу» сообщили 28 июня в пресс-службе УВД Ошской области.

По информации пресс-секретаря УВД Ошской области Жениша Аширбаева, 25 июня 50-летний житель Аравана привез безжизненное тело племянника в больницу. Во время осмотра тела экспертами было установлено, что ребенок умер насильственной смертью. Факт внесли в ЕРПП, началось производство дела по статье «Убийство».

В тот же день в доме араванца произошла кража — пропали 900 тысяч сомов. Через два дня, 27 июня, по подозрению в убийстве и краже был задержан 16- летний родственник погибшего. По словам Аширбаева, во время допроса при участии сотрудника районного управления соцразвития, адвоката и дедушки по материнской линии он дал признательные показания.

«Когда подросток совершал кражу, его увидел 12-летний родственник. Чтобы скрыть преступление, он перерезал ему горло. Среди деревьев на территории, принадлежащей семье убитого, было найдено 783 тысячи 500 сомов», — сказал Аширбаев.

Сейчас подозреваемый в убийстве водворен в ИВС. По словам пресс-секретаря УВД, если вина в совершении кражи также будет доказана, то по данному факту будет добавлена отдельная статья.

Ранее в феврале в Узгенском районе Ошской области был задержан 15-летний подросток по подозрению в убийстве 3-летнего ребенка. Подросток полностью признал вину и рассказал, что отвел ребенка в поле и ударил за то, что тот его обматерил. Мальчик потерял сознание, тогда подросток добил его камнем, тело выбросил в камыши и сбежал с места преступления.