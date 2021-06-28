В письме без подписей в адрес Нуралиева (OCCRP ознакомился с ним) представители FMO, Triple Jump и ЕБРР присоединяются к Трани в его жалобах на фонд. Составители письма настаивали на том, что призывы фонда пересмотреть решения ноябрьского заседания совета директоров представляют собой противодействие их попыткам исправить недочеты, связанные с выполнением компанией «Имон» антиотмывочных требований. Они «больше не могут сосуществовать» с фондом, как утверждалось в письме. (Они не ответили на вопросы журналистов о том, почему дальнейшее присутствие фонда могло мешать им решать проблемы нормативно-правового порядка.)

Вскоре после этого ЕБРР присоединился к предложению Mikro Kapital по покупке фонда.

Последний натиск

Предложение отвергли, но изменения вскоре все-таки начались.

Национальный банк просто не оставил выбора: ближе к концу года он выпустил документ, обязывающий фонд продать свою долю.

«Распоряжение №239» в основном касалось реализации Таджикистаном набора международных банковских стандартов, известных как «Базель III». Но также в нем был, похоже, не связанный с этой тематикой пункт, который вызвал тревогу в финансовом секторе Таджикистана. Он обязывал все местные некоммерческие микрофинансовые организации, владеющие любой долей в каком-либо финансовом учреждении, продать эту долю в течение трех месяцев.

Еще как минимум две крупные структуры — банк «Арванд» и «Хумо» — оказались напрямую затронуты распоряжением.

Однако, как считает один из специалистов местной финансовой отрасли, «этот конкретный пункт был направлен именно против “Имона”». «Здесь есть и “сопутствующий урон” в виде “Арванда” и “Хумо”, но их никто не заставлял продавать свои доли компании Mikro Kapital».

Фонд несколько раз просил ЕБРР повлиять на Нацбанк, чтобы там фонду дали больше времени — найти другого покупателя. Однако к этим просьбам не прислушались. Не видя других вариантов, в ситуации нарастающего давления со стороны Нацбанка создательницы «Имона» были вынуждены согласиться на обновленное предложение ЕБРР и Mikro Kapital о выкупе акций.

О сделке официально объявили в марте 2021 года. Компании Mikro Kapital перешла большая часть акций фонда — ее общий пакет в компании «Имон» составил почти 43 процента.

Остальные акции фонда поделили между собой ЕБРР и FMO. Обе структуры увеличили свои доли в «Имон Интернэшнл» с 12,5 до 17,9 процента.

Условия сделки четко дают понять, насколько занизили стоимость «Имона». За 43,5 процента акций компании фонд получил 5,4 миллиона долларов. При этом восемью годами ранее ЕБРР и FMO заплатили 6,5 миллиона долларов всего за 25 процентов акций компании.

Трани не дал комментариев по поводу «Распоряжения №239». Если верить Еремину, распоряжение касалось всех финансовых организаций Таджикистана, а утверждение о том, что оно направлено специально против фонда, «необъективно». Ничем не подтверждая свои слова, он расценил как «абсолютный вымысел» то предположение, что кто-то из акционеров «Имона» мог вынуждать фонд продать акции.

В ЕБРР заявили, что необходимость сделки диктовали регуляторные требования — другими словами, нужно было исполнить «Распоряжение №239».

«ЕБРР всегда действовал добросовестно, стремясь четко следовать предписаниям Национального банка Таджикистана», — сказал пресс-секретарь ЕБРР Усов.

Однако бывший член правления ЕБРР (он просил не называть его имя, чтобы иметь возможность говорить открыто) счел это объяснение малоубедительным и назвал сомнительным то, что ЕБРР с такой готовностью подчинялся воле Нацбанка.

«Хорошо, формально целью было выполнить требования регулятора, — сказал он. — Но от регуляторов нам нужно, чтобы они обеспечивали честные правила игры».

«Это точно был не тот случай», — добавил он. «Какого черта мы вообще участвовали в этой сделке?»