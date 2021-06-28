Генеральным директором госпредприятия «Национальная компания “Кыргыз темир жолу”» при министерстве транспорта назначен Азамат Сакиев.

Пресс-служба ГП сообщила, что распоряжение об этом 25 июня подписал глава кабинета министров Улукбек Марипов.

Основанием для назначения послужило представление Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ) при Министерстве инвестиций.

32-летний Азамат Сакиев имеет высшее образование по специальности менеджмент (Nottingham University UK, Malaysia).

Он начал работать в «Кыргыз темир жолу» в 2019 году, занимал должность начальника отдела госзакупок филиала по материально-техническому обеспечению.

А кто был предыдущим главой «Кыргыз темир жолу»?

Ранее должность главы госпредприятия занимал Василий Дашков — бывший милиционер. В железнодорожную отрасль он пришел в 2006 году. До января 2020 года был заместителем главы «Кыргыз Темир Жолу», в апреле 2020 года сам его возглавил.

За месяц до его увольнения вышло журналистское расследование о коррупции в «Кыргыз Темир Жолу». Журналисты-расследователи Али Токтакунов и Болот Темиров рассказали о том, что Дашков отдавал тендеры госпредприятия своим же компаниям. Три компании, принадлежащие или аффилированные с Дашковым, за 2 года выиграли тендеры на сумму 176 млн сомов у «Кыргыз Темир Жолу».

Дашков лишился должности главы «Кыргыз Темир Жолу» в конце марта. Сообщалось, что решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов еще 25 марта, но стало известно об этом только 29 марта.

18 мая Дашкова задержали — и хотя тогда ГКНБ отрицал это, Первомайский райсуд 19 мая сообщил, что Василия Дашкова отпустили под домашний арест и что мера пресечения действует до 18 июля. Его подозревали в выводе 1,1 миллиарда сомов из компании.

9 июня ГКНБ сообщил о повторном задержании Василия Дашкова.

«Первомайским районным судом Бишкека в отношении Василия Дашкова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на условиях возмещения нанесенного ущерба. Однако по сей день он не выплатил его», — сообщили в ведомстве.

Также ГКНБ утверждает, что следствие установило новые факты вывода бюджетных средств «Кыргыз темир жолу».

«Установлено, что с января по апрель 2021 года из госпредприятия были выведены около 490 миллионов сомов. Таким образом общая сумма ущерба составила порядка 1,5 миллиарда сомов», — утверждает ГКНБ.

На сегодняшний день Дашков водворен в изолятор СИЗО ГКНБ.