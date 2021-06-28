Замминистра здравоохранения и соцразвития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что китайская вакцина Sinopharm поступит в Кыргызстан в середине июля. Вакцина должна была поступить в страну ещё на прошлой неделе.

В минздраве сообщили «Клоопу», что поставки могут задерживаться из-за проблем с транспортировкой.

Ранее директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщала, что трудности с доставкой препарата возникли из-за того, что нет авиарейсов из Китая.

«Вакцина была готова 20 июня. Доставить ее в Кыргызстан помогает UNICEF. Из-за того, что сейчас авиасообщение ограничено, организация намерена доставить препарат чартерным рейсом через Турцию. Доставка вакцины не зависит от минздрава, она запаздывает из-за ситуации с авиасообщением», — сказала она.

Задержка с поставкой Sinopharm

Власти Китая всего выделили бесплатно Кыргызстану 300 тысяч доз Sinopharm. Первые 150 тысяч доз препарата доставили в страну в марте. А вот вторую партию вакцины — также 150 тысяч доз власти Кыргызстана не могут доставить уже несколько недель.

Сначала министр здравоохранения сообщил, что Кыргызстан не может доставить вторую партию Sinopharm из-за того, что «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин». Затем стало известно, что власти ищут средства, чтобы доставить вторую партию Sinopharm*.

*Первую партию вакцин в страну доставили бесплатно.

«Расходы на доставку второй партии не предусмотрены, поэтому министерство обращается в международные организации. На транспортировку потребуется более $150 тысяч», — сообщила Ишенапысова 9 июня.

Вакцинация в Кыргызстане и третья волна COVID-19

В Кыргызстане сейчас доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для всех граждан страны бесплатно и независимо от возраста.

Кампания по вакцинации граждан началась в стране в конце марта этого года. По данным минздрава, на 27 июня в стране всего вакцинировано свыше 106 тысяч человек, а вторую дозу препарата получили 76 530 кыргызстанцев.

15 июня минздрав заявил, что в Кыргызстане сейчас идёт третья волна коронавируса. В последние несколько недель в стране идёт резкий рост числа зараженных COVID-19. Эксперты прогнозируют, что ближайшие две недели ежедневно будет выявляться около 1 500 новых заболевших COVID-19.

Кроме этого, республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

28 июня в стране зафиксировали 1 081 новый случай заражения COVID-19. Это рекордный показатель за последние месяцы. Всего по данным минздрава, с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 121 946 случаев заражения COVID-19.

По официальной версии минздрава всего умерли 1 982 пациента от осложнений, вызванных коронавирусом.