Заместитель министра здравоохранения и соцразвития Улук-Бек Бектурганов 28 июня сообщил, что вакцина от коронавируса AstraZeneca поступит в Кыргызстан в середине июля по линии программы COVAX.

По его словам, поставка будет осуществляться из Швейцарии.

«Раньше мы говорили, что вакцина поступит из Южной Кореи. Однако они не могут предоставить вакцины, так как необходимо свое население прививать. Ожидаем вакцины из Швейцарии», – сказал он.

Ранее министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что Индия отказала Кыргызстану в поставке вакцины от COVID-19 AstraZeneca [нынешнее название Vaxzevria].

Бейшеналиев отметил, что вакцина должна была поступить в нашу страну еще месяц назад.

«Но из-за того, что в Индии такое катастрофическое [эпидемиологическое] положение, они нам отказали. Сейчас переговоры ведем с Южной Кореей, вышли на них через COVAX. Договор составили. Тоже обещают на днях привезти. Точная дата пока неизвестна», — сказал министр в интервью ИА 24.kg.

До этого в начале июня этого года в минздраве сообщали, что поставка 420 тысяч доз вакцины AstraZeneca будет к концу июня. Задержку объяснили тем, что завод выпускающий препарат не справляется.

«Мы спрашивали, там говорят, как только легче станет, отправят. Мы первые в очереди стоим, в неделю несколько раз звоним, не успевают они. К концу июня, наверное, поступит. Ищем и другие пути», — сказал Бейшеналиев в интервью ИА 24.kg.

Еще раньше, 23 апреля, глава кабмина Улукбек Марипов рассказал, что вакцина AstraZeneca прибудет в Кыргызстан в мае, однако, этого так и не произошло.

Кыргызстан и AstraZeneca

Кыргызстан 22 марта получил заключение Глобальной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения по вакцине AstraZeneca.

Экспертная группа ВОЗ считает, что побочные эффекты при вакцинации AstraZeneca могут появиться из-за сопутствующих болезней человека.

«12 марта в соцсетях распространилась информация, что некоторые европейские страны приостановили использование вакцины AstraZeneca, так как у привитого зарегистрирован случай тромбоза. 22 марта Кыргызстан получил заключение Глобальной экспертной группы ВОЗ по вакцине AstraZeneca. Было предложено прививаться данной вакциной. Эксперты уточняют, что побочные эффекты могут быть вызваны в связи сопутствующими заболеваниями человека. С нашей стороны, то есть с минздрава Кыргызстана, продолжат изучение данного вопроса», — сказала директорка Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

До этого министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 18 марта сообщил, что Кыргызстан будет ждать результаты исследования о смертельных случаях в Европе после применения вакцины AstraZeneca. По его словам, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы получить вакцину после оглашения результатов исследования.

«Если она [смерть] от вакцины AstraZeneca, то мы, естественно, откажемся от неё. Но если смерть от осложнений, хронических заболеваний и других причин, не связанных с вакциной, то мы будем вести переговоры с COVAX. Но там есть и другие вакцины, мы не исключаем других вакцин, которые они [COVAX] нам будут предлагать», — сказал тогда Бейшеналиев.

Инициатива по производству и централизованной закупке вакцин COVAX одобрила заявку Кыргызстана на получение 1,2 млн доз вакцины от коронавируса.

Что не так с AstraZeneca?

Вакцину разработала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В начале декабря 2020 года компания отчиталась о 70% средней эффективности своей вакцины от коронавируса.

В начале марта ряд европейских стран, включая Германию и Францию приостановили вакцинацию этим препаратом. Это произошло на фоне нескольких случаев смертей из-за тромбов после применения вакцины.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое координирует вакцинацию в Евросоюзе, и ВОЗ рекомендовали продолжать использовать вакцину AstraZeneca, так как пока не доказано, что смерть наступила именно из-за вакцины.

Вакцинация в Кыргызстане и третья волна COVID-19

В Кыргызстане сейчас доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm*. Обе вакцины доступны для граждан страны бесплатно.

*По последним данным минздрава, китайская вакцина Sinopharm поступит в Кыргызстан в середине июля. Она должна была поступить в страну ещё на прошлой неделе. Причиной задержки в ведомстве назвали проблемы с транспортировкой.

Кампания по вакцинации граждан началась в стране в конце марта этого года. По данным минздрава, на 27 июня в стране всего вакцинировано свыше 106 тысяч человек, а вторую дозу препарата получили 76 530 кыргызстанцев.

15 июня минздрав заявил, что в Кыргызстане сейчас идёт третья волна коронавируса. В последние несколько недель в стране идёт резкий рост числа зараженных COVID-19. Эксперты прогнозируют, что ближайшие две недели ежедневно будет выявляться около 1 500 новых заболевших COVID-19.

Республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

Минздрав сообщил, что на 28 июня в Кыргызстане зарегистрировали пять смертей среди пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии в стране скончались 1 982 пациента с коронавирусом.

По данным ведомства, за сутки в стране выявили 1 081 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 121 946 случаев заражения COVID-19.