Пресс-служба минздрава 28 июня сообщила о запуске онлайн-сервиса, где можно получить сертификат о вакцинации против COVID-19.

Сервис запущен минздравом совместно с госпредприятием «Центр электронного взаимодействия Тундук». Он расположен на портале электронных услуг portal.tunduk.kg.

«Электронный сертификат содержит сведения о проведенной вакцинации против COVID-19, а также содержит QR-код для проверки достоверности данных сертификата», — сообщили в минздраве.

Как получить сертификат

Чтобы получить сертификат о вакцинации против коронавируса, нужно авторизоваться на портале portal.tunduk.kg. При этом для авторизации на сайте гражданам нужно иметь облачную электронную подпись*, которую выдают в Центрах обслуживания населения (ЦОН).

*Если у вас нет электронной подписи, то зайти на портал вам не удастся.

После получения вакцины человеку нужно сделать несколько шагов, чтобы получить электронный сертификат о вакцинации:

зайти на портал portal.tunduk.kg;

в разделе «Здравоохранение» выбрать услугу «Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19»;

отправить заявку для получения электронного сертификата.

«Сертификат будет сформирован автоматически, его можно распечатать или сохранить как документ в pdf-формате. Он имеет QR-код для проверки достоверности», — отметили в минздраве.

По данным ведомства, сейчас идет завершение создания системы «Реестр вакцинированных», где будут содержаться данные о вакцинированных гражданах Кыргызстана и иностранцах.

Как пояснили в минздраве, система позволит выдавать сертификаты в медучреждениях и станет альтернативой для тех, кто испытывает трудности получить сертификат онлайн.