«Дочка» Нацэнергохолдинга ОАО «Электрические станции» сообщила, что объём воды в Токтогульском водохранилище на 28 июня составил 11,006 млрд кубометров. В прошлом году на этот же период объём воды составлял 13,4 млрд кубометров.

В компании отметили, что приток остается низким для этого времени года. На сегодня он составляет 590 кубометров в секунду*.

*Максимальный объем воды, который вмещает Токтогульское водохранилище 19,5 млрд кубометров воды, минимальный — 5 млрд.

«В идеале сейчас разгар вегетационного периода, и снежные массы должны были активно таять. Но третья подряд малоснежная зима в верховьях реки Нарын дает о себе знать. Призываем кыргызстанцев к разумному энергосбережению», — сообщила в фейсбуке Тагжана Айдаралиева, пресс-секретарь структуры.

Надо «мыслить позитивно»

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества, говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

К концу декабря 2020 года «Северэлектро» объявило, что до 1 апреля 2021 года больше не будет выдавать разрешения на трехфазные ввода хозяйственных нужд для бытовых потребителей. Тогда отмечали, что эта мера «принята для успешного прохождения зимнего периода, а также для надежного, бесперебойного электроснабжения населения».

24 марта тогдашний министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев сообщил парламенту, что объем воды в Токтогульском водохранилище приблизился к опасному.

Турдубаев пояснил, что для выхода из этой ситуации правительство уже принимает меры. Одной из мер он назвал импорт электроэнергии у Казахстана и Узбекистана, и добавил, что импорт начался еще в начале марта.

*Об импорте электроэнергии у соседних стран говорил ранее президент Садыр Жапаров. Тогда он сообщил, что «ситуация развивается не лучшим образом», и низкий уровень воды может привести к «катастрофе».

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Первые спуски воды начались 1 июня. При этом фермеры и минсельхоз говорят о том, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался даже Бишкек.

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16 июня министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

«Если мы будем говорить о плохом, то все так и будет. Поэтому мы должны работать в позитивном русле. Энергетики работают в штатном режиме, агрегаты завозят. Веерных отключений электроэнергии не будет. В рамках подготовки к ОЗП местами свет отключают из-за ремонта. Прошу население отнестись к этому с пониманием. Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет», — сказал чиновник.

Однако позже кыргызстанцы стали получать от «Северэлектро» и «Востокэлектро» письменные уведомления о введении полного запрета использования электроэнергии для отопления и «других термических процессов».

В «Северэлектро» же заявили, что это вынужденная мера и будет применяться лишь в случае дефицита электроэнергии в осенне-зимний период.

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