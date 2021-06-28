За последние несколько месяцев мировое сообщество обеспокоено ситуацией, которая развернулась в Афганистане и на его границе с Таджикистаном и Узбекистаном.

Ситуация с радикальным исламским движением *«Талибан» обострилась в Афганистана в начале мая 2021 года на фоне вывода войск США и их союзников из страны, которые находились там около 20 лет. После активизации талибов Евросоюз и США сделали заявление, в котором осудили действия «Талибан» и потребовали остановить военное наступление.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим. Боевики движения «Талибан» известны не только своим радикальным настроем, но и связями с другими террористическими группировками, в числе которых «Аль-Каида», запрещенная в Кыргызстане.

На обострение ситуации обратили внимание и в ООН. Так, спецпредставитель ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что скорость вывода войск из Афганистана «стала неприятным сюрпризом».

По ее словам, с начала мая талибы заняли более 50 из 370 округов Афганистана. Лайонс также опасается, что после полного вывода иностранных войск «Талибан», скорее всего, попытается захватить столицы афганских провинций.

Об усилении талибов после вывода иностранных войск упомянул и глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. На заседании Совбеза ООН он заявил, что в основном талибы выбирают для атак мирное население.

Ситуация обостряется и у границ Таджикистана

Между тем, конфликт правительственных войск Афганистана с талибами медленно, но верно добирается и до границ стран Центральной Азии. Этому свидетельствует то, что 22 июня более 100 военных из правительственных войск Афганистана отступили на территорию Таджикистана.

Издание «Озоди» со ссылкой на ГКНБ Таджикистана тогда сообщило, что военные отступили, «не выдержав наступления» боевиков «Талибан». Вместе с этим в ГКНБ отметили, что обстановка на границе с Афганистаном остается напряженной.

На фоне продолжающегося конфликта в Афганистане, Министерство обороны Узбекистана начало «практические занятия по приведению войск в боевую готовность».

Отмечается, что учения коснутся Ташкентского и Юго-западного особого военных округов — именно с юга Узбекистан граничит с Афганистаном. Однако в минобороны не сообщили, что учения могут быть связаны с активизацией талибана.

Визит Жапарова в Таджикистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Таджикистан с официальным визитом 28-29 июня. Он встретится с главой страны Эмомали Рахмоном. Визит Жапарова в Таджикистан вызвал волну критики в Кыргызстане из-за недавнего вооруженного конфликта в приграничных районах двух стран. Генпрокуратура Кыргызстана назвала действия военных Таджикистана «военной агрессией».

Несмотря на то, что в официальной повестке не значится вопросов по ситуации с «Талибаном», депутат Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев считает, что визит Жапарова в Душанбе продиктован именно этим.

В интервью изданию «Азаттык» Нурбаев сказал, что сложившаяся ситуация в Афганистане беспокоит президентов всех стран Центральной Азии.

«Главы Таджикистана, Узбекистана и Казахстана провели переговоры. Узбекистан приводит в боевую готовностью свои вооруженные силы. Ситуация беспокоит президентов всех стран Централной Азии. Мне кажется, поездка президента [Садыра Жапарова] в Таджикистан обусловлена этими факторами», — сказал Нурбаев.

Жапаров пока не делал никаких заявлений относительно конфликта в Афганистане, несмотря на то, что Кыргызстан граничит с Таджикистаном и они вместе входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Однако Жапаров знает о ситуации, так как ее обсуждал секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов с членами Совбеза стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 23 июня в Таджикистане.

По информации пресс-службы президента Таджикистана, на встрече обсуждались не только вопросы противодействия терроризму, но и обострение ситуации в Афганистане.

О том, что конфликт в Афганистане касается и Кыргызстан высказался и депутат Дастан Бекешев. На своей странице в фейсбуке депутат отметил, что поездку Жапарова в Таджикистан не стоит расценивать как слабость, так как сейчас необходимо принять участие в устранении общих возможных угроз.

«Главы Центральноазиатских стран уже думают, как сотрудничать между собой при негативных последствиях. Уже из Афганистана на границу Таджикистана и Узбекистана перемещались солдаты официального правительства. И эта ситуация безусловно касается нас», — написал Бекешев.