Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам 28 июня рассмотрел и принял скандальный законопроект «О манипулировании информацией», который почти год назад отправил на доработку с возражениями* экс-президент Сооронбай Жээнбеков. Теперь он носит название «О защите от ложной и недостоверной информации».

Инициаторка законопроекта — депутатка Гульшат Асылбаева — на заседании комитета отметила, что главная задача документа — это защита права человека получать достоверную информацию.

«Так как от распространения недостоверной информации никто не застрахован и наша обязанность, как государства защищать наших граждан от унижения их достоинства […] Мы должны понимать, что права человека это то, чем согласно нормам морали наделен каждый. Закон направлен на реализацию наших прав в сфере защиты от вторжения в личную жизнь. Основная концепция изначально направлена на защиту прав […] Он не ограничивает свободу слова и СМИ. Не предусматривается из госбюджета выделение дополнительных расходов, так как заявления граждан будут рассматриваться уполномоченным органом», — сказала она.

Асылбаева отметила, что были учтены возражения экс-президента и гражданского общества.

«Согласительная группа изучила поступившие в адрес инициаторов замечания и предложения, как от медиакомпаний, так и гражданского сектора и госорганов», — сказала она.



Что было на заседании?

Законопроект раскритиковал депутат Дастан Бекешев. По его словам, пока президент Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Туркменистане, «страну пытаются по правам и свободе слова превратить в Туркменистан».

По его мнению, привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию, можно и по действующему законодательству.

«Правовые механизмы предусмотрены. Сейчас проблема есть в исполнении судебных решений», — сказал он.

Он отметил, что в законопроекте есть «три подводных камня».

«Во-первых, это компетенция сотрудников госоргана, смогут ли они рассматривать в досудебном порядке эти вопросы. Второе — вы говорите, что не требуется нагрузки на бюджет, но если заявлений будет очень много, то штат придется расширять в любом случае. В-третьих, сегодня суд выносит решение, является ли информация порочащей честь и достоинство […] А если это будет делать госорган, то проигравшая сторона будет судиться с госорганом*», — считает он.

* В законопроекте при этом не указано, какой из госорганов будет заниматься вопросами регулирования достоверности информации в стране — прописано, что это решит кабинет министров.

По его мнению, этот законопроект может быть использован против неугодных власти.

«Госорган, естественно, вынесет решение, которое ему укажут […] Мы же прекрасно понимаем, какие могут быть решения и в отношении кого. Тех, кто выступает против власти, имеет иное мнение и тех, кто активен», — подчеркнул он.

Бекешев также сообщил, что ранее минкультуры заявило, что не согласно с проектом.

«Но в итоге подписали согласительное решение, обманули СМИ. Я считаю, этот закон сильно навредит не только бизнесменам, но и обычным гражданам. Он повлечёт за собой много проблем», — добавил он.

Асылбаева в ответ заявила, что законопроект будет помогать бороться с фейковыми аккаунтами.

«Даже сами соцсети пытаются найти какие-нибудь правовые меры, но почему-то только у нас 1-2 человека против. Не переживайте, не сидите в фейковых аккаунтах и не обливайте людей грязью, вам переживать не за что», — сказала она.

Бекешев в ответ отметил, что владельцев фейковых аккаунтов привлечь к ответственности этим законом невозможно.

«Вы хотите через этот закон попытаться найти муху во всём мире […] Этот законопроект не будет работать против фейков и анонимов, как вы утверждаете. Вы сейчас роете яму другим, но можете сами завтра в неё попасть», — отметил он.

Глава профильного комитета Гулькан Молдобекова отметила, что не надо спорить на заседании, так как депутаты не могут вносить никаких изменений в вариант, принятый согласительной группой. В итоге комитет принял его.

Что предлагает законопроект?

В законе прописано создание некой Единой системы идентификации, куда будут внесены все пользователи сайтов и соцсетей Кыргызстана. В документе не указывается, какой госорган будет создавать такую базу, кто оснастит и профинансирует ее работу.

Также некий «уполномоченный госорган» обяжет провести идентификацию всех анонимных пользователей через интернет-провайдеры, владельцев сайта и страниц сайта и опубликовать личные данные о себе для владельцев всех сайтов.

В этот «уполномоченный госорган» будут принимать обращения гражданина или юридического лица, в отношении которого опубликована и (или) распространена ложная, недостоверная информация. Точный порядок реагирования государства на заявление человека или юридического лица* определит кабинет министров. Но уже понятно, что после того, как заявление поступит в некий «уполномоченный госорган», его должны рассмотреть за 48 часов.

За это время либо вынесут отказ, либо решение о том, что информацию надо прекратить распространять. Какие эксперты в этом госоргане будут заниматься оценкой информации на «ложность» — в проекте не указано.

*Кодексы Кыргызстана имеют ряд статей, с помощью которых кыргызстанец или юридическое лицо могут защитить свои права, деловую репутацию, честь и достоинство через суд — если есть сомнения в достоверности опубликованной где-то и кем-то информации. Закон же практически предлагает исключить экспертизу по решению суда и решение суда — блокировку сайтов и страниц смогут проводить без его решения.

Решение «уполномоченного органа» провайдер, владелец сайта или страницы сайта должен выполнить в течение 24 часов. Иначе его заблокируют через суд за неисполнение этого решения госоргана.

«В случае игнорирования или неисполнения решения интернет-провайдером, хостинг-провайдером, владельцем сайта и (или) страницы сайта о прекращении распространения ложной, недостоверной информации уполномоченный государственный орган может обратиться в суд об ограничении доступа к указанной информации или к сайту или странице сайта в сети Интернет, на которой размещена данная информация», — отмечается в проекте закона.

Опротестовать блокировку можно будет также через суд. Либо же если будут устранены публикации, на которые были жалобы.

Медиасообщество, юристы и правозащитники считают, что этот законопроект нарушает Конституция, так как вводит цензуру и размытость формулировок, не прописанные механизмы работы закона.

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