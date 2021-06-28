В пресс-службе МЧС сообщили, что из-за маловодья в Чуйской области работа государственных учреждений переведена в режим чрезвычайной ситуации.

По данным ведомства, из-за небольшого количества осадков в Чуйской области, снижения уровня воды в реках и засушливого периода, встал вопрос обеспечения сельскохозяйственных учреждений поливной водой.

В связи с этим, полпред кабинета министров в Чуйской области Эркин Тентишев 24 июня подписал приказ о переводе работы в режим ЧС для предупреждения засухи и снижения объемов материального ущерба.

Чуйскому областному управлению бассейнового хозяйства и другим госорганам даны соответствующие поручения.

Ранее Тентишев выступил в парламенте, где заявил, что за последние 30 лет ирригационная система была разрушена. Он призвал депутатов не стоять в стороне и внести личный вклад в решение вопроса поливной воды.

«Чтобы не допустить этого, нужно было начинать эту работу много лет назад. Раньше все колодцы и скважины были в ведении колхозов. Сейчас они бесхозные. Поэтому все разрушены и пересохшие», – отметил он.

Тогда глава области также сообщил, что на реабилитацию одной водной скважины требуется от 115 до 150 тысяч сом.

«Два-три колодца я реабилитировал за свой счет из собственных средств. Я понимаю, что сейчас из бюджета получить деньги очень сложно, вы и сами хорошо знаете. Улукбек Асамидинович [Марипов, глава кабмина] обещал, что тоже даст личные средства на реабилитацию трех скважин. Я вам тоже предлагаю включиться в работу и не стоять в стороне, не просто вести диалоги на эту тему. Лучше бы вместе работали», – заявил он.

Тентишев рассказал, что в областной администрации работает оперативный штаб, куда ежедневно приходят люди.

«354 скважины есть. Если туда насосы поставим за 115 тысяч сом – вода начнет поступать. Строительство БСР (Бассейнов суточного регулирования) на будущее», – заключил полпред Чуйской области.

Засуха в Кыргызстане

Проблема засухи встала перед фермерами Кыргызстана из-за наступившей аномальной жары. Еще в начале июня фермеры жаловались, что из 100 тысяч засеянных гектаров высохли около 6 тысяч.

По их словам, проблема обеспечения водой актуальна не первый год, но в 2021 году ситуация стала невыносимой.

«Если мы эту проблему не решим, 60% урожая просто засохнет. Вопрос стоит остро. Люди пишут о проблемах, о которых не хватит говорить и дня. На некоторых каналах закрывают воду на 2-3 дня, чтобы прогнать воду дальше, это очень много», — рассказал Виталий Какштыкс, представитель Ассоциации кукурузоводов страны.

Чтобы обратить внимание на проблему засухи, около 300 фермеров Чуйской области вышли на митинг. Они заявили, что засуха и проблема полива полей приведет к убытками и проблемам с продовольствием в Бишкеке.

Также они были недовольны тем, что власти республики ведут спуск воды в Казахстан и Узбекистан. В компании «Электрические станции» ответили, что спуск воды происходит по соглашению с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч. За них страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

В компании пояснили: соглашения о поставках электроэнергии были подписаны еще в марте «в целях сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища, бесперебойного электроснабжения населения и отрасли экономики страны и успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов».

«Дочка» Нацэнергохолдинга ОАО «Электрические станции» 28 июня сообщила, что объём воды в Токтогульском водохранилище на 28 июня составил 11,006 млрд кубометров. В прошлом году на этот же период объём воды составлял 13,4 млрд кубометров.

В компании отметили, что приток остается низким для этого времени года. На сегодня он составляет 590 кубометров в секунду*.

*Максимальный объем воды, который вмещает Токтогульское водохранилище 19,5 млрд кубометров воды, минимальный — 5 млрд.