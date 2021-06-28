Минздрав сообщил, что на 28 июня в Кыргызстане зарегистрировали пять смертей среди пациентов с COVID-19.

Всего за время пандемии в стране скончались 1 982 пациента с коронавирусом.

По данным ведомства, за сутки в стране выявили 1 081 новый случай заражения коронавирусом:

Бишкек — 640;

Ошская область — 58;

Ош — 71;

Чуйская область — 99;

Джалал-Абадская область — 91;

Баткенская область — 63;

Иссык-Кульская область — 28;

Таласская область — 14;

Нарынская область — 17.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 121 946 случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 488 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 108 953 пациента.

За сутки среди медиков выявили 42 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус выявили у 5 342 медработника, из которых с выздоровлением выписали 4 850 медработников.