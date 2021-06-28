Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила о задержании в Сокулуке подозреваемого в попытке изнасилования 10-летней девочки.

По информации милиции, о попытке изнасилования сообщила мать девочки. Женщина рассказала, что ее 10-летнюю дочь попытался изнасиловать сосед, который обманом заманил к себе девочку.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Насильственные действия сексуального характера». Во время розыска милиция задержала 50-летнего подозреваемого и водворила его в ИВС.

«Во время обыска в доме у подозреваемого нашли два охотничьих ружья, по ним назначены экспертизы. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.