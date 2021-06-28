Садыр Жапаров и Чарымурад Пурчеков. Фото: пресс-служба президента КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится с первым официальным визитом в Туркменистане. Его встретил в аэропорту министр энергетики Туркменистана Чарымурад Пурчеков.

Жапаров уже возложил венок к монументу Туркменбаши Сапармурата Ниязова, осмотрел выставку туркменских экспортных товаров и посетил кыргызско-туркменский экономический форум.

По информации пресс-службы кыргызского президента, он выступил на открытии форума с речью перед представителями государственных структур и бизнес-сообщества Туркменистана.

Стенограммы выступления не велось, однако известно, что Жапаров подчеркнул «приверженность Кыргызстана в соблюдении преемственности в развитии стратегического партнерства с Туркменистаном», отметив «добрососедские» взаимоотношения между странами.

Вместе с тем он заметил, что важно «придать новый импульс развитию сотрудничества» через расширение торгово-экономического сотрудничества.

Также, по информации пресс-службы, Жапаров заверил, что Кыргызстан «уделяет пристальное внимание вопросам повышения доверия инвесторов и создания благоприятного инвестиционного климата в стране*».

По его словам, в стране уже имеется «либеральная законодательная база» для деятельности и защиты прав инвесторов, разрабатываются и другие проекты в этом направлении.

*Однако на практике после октябрьских событий кыргызские предприниматели, как и зарубежные инвесторы, столкнулись с трудностями и давлением на свой бизнес. Бизнес-омбудсмен Робин-Орд Смит неоднократно обращался к президенту Садыру Жапарову с жалобами, связанными с «чрезмерным и необоснованным вмешательством фискальных, правоохранительных и судебных органов в работу предпринимателей». Кроме того, в мае месяце крупнейший инвестор в республике «Кумтор Голд Компани» — «дочка» канадской Centerra Gold Inc — оказался под внешним управлением кыргызских властей. Правительство Канады выступило с заявлением, где обозначило «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Другие преимущества

Садыр Жапаров выступает на открытии кыргызско-туркменского экономического форума. Фото: пресс-служба президента КР

По данным пресс-службы, президент назвал более пяти направлений, которые могут привлечь вложения из Туркменистана в Кыргызстан. Это:

статус ВСП+, который позволяет ввозить беспошлинно более 6 тысяч наименований товаров в страны Европейского Союза и США;

членство в ЕАЭС — дополнительный рынок для Туркменистана;

доступная квалифицированная рабочая сила;

энергоресурсы*;

либеральное инвестиционное законодательство и система налогообложения;

водные ресурсы* и «огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии»;

возможность сотрудничества и обмена опытом по линии легкой промышленности — в Кыргызстане она приоритетная, в Туркменистане хорошо развита;

транспортно-транзитный потенциал — Жапаров отметил перспективность совместной кыргызско-туркменской логистической компании, которая будет продвигать товары обеих стран на мировые рынки.

*При этом в республике маловодье уже третий год, кыргызстанцев призывают к «разумному энергосбережению» — люди стали получать от распредкомпаний письма о введении полного запрета использования электроэнергии для отопления и «других термических процессов». Чуйскую же область и вовсе накрыла засуха, в ней ввели из-за маловодья режим ЧС.

Кроме того, Садыр Жапаров «выразил заинтересованность» в обмене опытом и привлечении на кыргызский рынок предприятий Туркменистана, работающих в нефтехимической, газовой промышленности, электроэнергетике. Есть у стран возможность для развития туристического потенциала, сельского хозяйства и переработки продуктов, развития инфраструктуры.

«Завершая выступление, президент Садыр Жапаров призвал туркменские деловые круги рассматривать Кыргызстан в качестве надежного делового партнера, и пригласил их к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов», — отмечают в пресс-службе.

Кроме того, известно, что бизнесмены и чиновники Кыргызстана и Туркменистана провели ряд встреч. Были подписаны двусторонние договора и контракты между предпринимателями «по поставкам разнопрофильной продукции». Суммы контрактов и направления сотрудничества неизвестны.

Кыргызско-туркменские отношения

Садыр Жапаров стал первым из своих предшественников, кто отправился в Туркменистан в первые полгода своего президентства. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов, по данным пресс-службы Жапарова, так же был первым, кто поздравил его с официальным вступлением в должность после инаугурации.

Отношения между Бишкеком и Ашхабадом до этого не были столь теплыми. Кыргызско-туркменские дипломатические отношения были установлены в 1992 году, более пятнадцати лет сотрудничество оценивалось экспертами как «вялотекущее».

Но после 2010 года в нем наметился слабый экономический рост. В ноябре 2014 года тогда еще президент Алмазбек Атамбаев стал первым лидером Кыргызстана, посетившим Ашхабад. Он сделал это спустя три года после своей инаугурации.

После этого на экономическом уровне страны с 2014 года объединила межправительственная кыргызско-туркменская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Кроме того, делегации стран гостили друг у друга и на Всемирных играх кочевников, и на Азиатских играх в закрытых помещениях.

В 2018 году после визита в Ашхабад экс-президента Сооронбая Жэнэбекова, который случился через 9 месяцев после его инаугурации, были подписаны Декларация о стратегическом партнерстве и пакет двусторонних документов. Они должны были вывести сотрудничество стран на новый уровень, но значительной его активизации не произошло.

После смены власти в октябре 2020 года эксперты начали проводить активные параллели между Бишкеком и Ашхабадом. Поводом для них стала новая Конституция, которую активно продвигал Садыр Жапаров и его сторонники.

В качестве общих черт указывались разворот к президентской форме правления, авторитаризму, традиционализму и введение Народного Курултая. В Туркменистане похожий орган называется «Халк Маслахаты» и он стал частью парламента.

Кроме того, сейчас в парламенте Кыргызстана находится законопроект, который под предлогом борьбы с фейками и недостоверной информацией будет блокировать сайты и страницы в соцсетях.

«Создание здорового, свободного и разнообразного медийного ландшафта», где будут «преобладать достоверный контент» и «адекватные высококачественные новости, публикуемые в реальном времени», которые продвигает одна из иницаторок законопроекта Гульшат Асылбаева, отдаленно напоминает ограничения интернета и цензуру в Туркменистане.

Если законопроект примут, то сайты и страницы в соцсетях (и возможно и сами соцсети целиком) будут блокироваться за «недостоверность» по жалобе человека или юридического лица. Это будет происходить без решения суда через «уполномоченный госорган». Медиаэксперты и юристы опасаются, что блокировки коснутся в первую очередь независимых СМИ.

Туркменистан уже много лет критикуется международными организациями за нарушение базовых прав и свобод человека. Кроме того, по данным Human Rights Watch, спецслужбы страны давят не только на инакомыслящих внутри страны, но и на родственников тех из них, кому удалось покинуть Туркменистан.

В Туркменистане нередки насильственные исчезновения журналистов, чиновников, государственных и религиозных деятелей. После ареста или исчезновения они растворяются в тюремной системе, родственники не знают об их судьбах годами и не могут покинуть страну. Существует в стране и принудительный труд — по данным МОТ, до сих пор бюджетников и другие зависимые от государства слои населения заставляют работать на хлопковых полях.

Кроме того, Туркменистан практически последнее государство в мире, которое не признавало и не признает существования коронавируса на своей территории.

Официально ни минздрав, ни президент не признали его, однако недавно правозащитники и журналисты из Turkmen.news опубликовали независимый доклад о ситуации с коронавирусом в Туркменистане. По его данным, в стране от COVID-19 доказана смерть уже 55 человек, тысячи переболели вирусом.

Авторы доклада призвали правительство страны признать факт наличия COVID-19 в Туркменистане, обнародовать масштабы эпидемии с начала 2020 года и по настоящее время, рассекретить данные по заболеваемости и смертности медиков, установить и выплатить компенсации семьям умерших. Кроме того, они призвали власти обеспечить объем материальной поддержки или налоговые послабления для бизнеса, пострадавшего от ограничений при «не существующей» в стране пандемии.

В адрес ВОЗ прозвучали призывы «перестать идти на поводу у туркменского правительства, отрицающего наличие COVID-19, и подыгрывать ему в этом, так как сокрытие Туркменистаном реальной ситуации с вирусом в стране несет угрозу всему миру». Правозащитники считают, что ВОЗ должна затребовать данные об инфицированных и умерших в Туркменистане для учета статистических данных в мировом масштабе. Пока реакции на отчет не последовало.

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