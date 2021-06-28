Медики Кыргызстана и их семьи жалуются, что минздрав не выплачивает обещанные компенсации в случае заражения или смерти от COVID-19. По их словам, власти не рассматривают или откладывают их документы на получение компенсаций.

*В мае 2020 года в правительстве приняли постановление, согласно которому медработникам, заболевшим COVID-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов. Семьям умерших от пандемии медиков — по 1 млн сомов.

Согласно новому постановлению, медики, которые заразились COVID-19 работая в красной зоне, получат по 75 тысяч сомов. Семья умершего медика получит порядка 2 млн 800 тысяч сомов.

Дайрыбек Омуралиев — сын погибшей медсестры Жыргалбубу Оталиевой — в интервью журналистам «Настоящего Времени» заявил, что не раз обращался за получением обещанной компенсации за смерть матери. Однако, по его словам, власти всё время «придумывают отговорки» и говорят, что «документы находятся на рассмотрении».

«Они до сих пор откладывают, мы до сих пор ходим и не можем добиться компенсации, хотя нам обещали. Если у тебя нет знакомых в этой системе, то тебе никто не поможет. Мы даже к депутатам обращались, в минздрав — всё бестолку», — сказал Омуралиев.

Он отметил, что его мать заразилась, контактируя с больными COVID-19 — врачей этой поликлиники власти не обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты. У женщины диагностировали 95% поражение лёгких, она не выжила.

«Сами обещали компенсации»

Медсестра Марифат Садыкова тоже заразилась COVID-19 во время работы с больными. По её словам, это случилось ещё в апреле 2020 года, и болезнь протекала с серьёзными осложнениями.

Однако компенсации женщине до сих пор не выплатили — её и коллег в поликлинике минздрав не считает «контактными», потому что они «не работали в красной зоне».

Медсестра не согласна с заявлением минздрава, так как, по её словам, в начале пандемии больные с COVID-19 приходили за помощью именно к ним.

«Я не боюсь об этом говорить. Они могут отобрать у меня работу, но не могут отобрать жизнь. Они сами обещали компенсации, мы ничего не требовали», — сказала она, отметив, что за обещанными выплатами обращалась уже три раза.

Что говорят в минздраве?

В минздраве сообщили, что за время пандемии власти выплатили компенсации уже 1,5 тысячам медработников. Однако неизвестно, сколько ещё медиков до сих пор ожидают выплат.

В ведомстве отметили, что выплаты медработникам задерживаются из-за «утери некоторых материалов. По их словам, теперь вылаты будут производиться «по другой системе», а решение будут принимать главврачи больницы.

«К нам будут направляться только те документы, которые были поданы на рассмотрение комиссии и которые не были рассмотрены в своё время. Сейчас будет повторно проводиться эпидрасследования, по ним будут нести ответственность главврачи», — сказал заведующий юротделом минздрава Азамат Жумакеев.

«Минздрав снимает с себя ответственность»

По словам председателя союза медработников Нуралы Айдарова, с введением новых правил минздрав «снимает с себя ответственность». Он отмечает, что главы больниц подчиняются ведомству, поэтому ограничены в своих действиях.

Айдаров подчеркнул, что ни главы больниц, ни минздрав, не дают отказа, а просто «пересылают друг-другу документы врачей на рассмотрение».

«Согласно новому постановлению, руководители должны создать комиссию, заново рассмотреть [документы] и после этого на своё усмотрение выдать или отказать в выплате компенсаций. Хотя до этого, документы уже были рассмотрены и были переданы минздраву для выплаты. […] Комиссия же тогда на месте рассмотрела и решила, что они к выплате подлежат», — сказал Айдаров.

Компенсации медикам

Медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.

Кроме того, летом 2020 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об урезании компенсаций. Согласно ему, если медики, которые работают в красной зоне, заразятся COVID-19, то они получают по 75 тысяч сомов.

Семья умершего медика получит порядка 2 млн 800 тысяч сомов. Эти поправки начали работать с 1 января 2021 года.

В марте 2021 года минздрав сообщил, что с начала распространения коронавируса 1,5 тысячи заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов. Заявления на выплату компенсаций поступили также от семей 60 медиков, которые умерли от коронавируса, 32 из них было выплачено по 1 млн сомов.

Позже в правительстве сообщили, что с 1 апреля вдвое повышен базовый оклад семейных врачей и врачей общей практики. Для остальных категорий работников системы здравоохранения заработная плата с 1 июля будет увеличена на 50%, для технического и младшего обслуживающего персонала – на 40%.

При этом, сами медики заявляют, что никакого повышения по сути не было, потому что власти лишили их надбавок.

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