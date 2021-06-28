Первый официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Туркменистан завершился 28 июня.

Жапаров стал первым из своих предшественников, кто отправился в Туркменистан в первые полгода своего президентства. Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов, по данным пресс-службы Жапарова, так же был первым, кто поздравил его с официальным вступлением в должность после инаугурации.

Рассказываем о том, как прошла эта поездка, и какие договоренности были достигнуты между двумя государствами.

Братские страны

«Между Кыргызстаном и Туркменистаном имеются перспективные возможности в сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также полное взаимопонимание и близость позиций по целому ряду актуальных международных и региональных вопросов, среди которых вопросы мира, безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами», — заявил Жапаров в ходе двусторонних переговоров с президентом Туркменистана Бердымухамедовым.

Он подчеркнул, что Кыргызстан и Туркменистан — близкие друзья, стратегические партнеры и братские страны. По его словам, «сотрудничество динамично развивается, между странами нет никаких политических противоречий».

«В Кыргызстане искренне радуются успехам и достижениям Туркменистана. За последние годы дружеские и братские взаимоотношения между нашими странами, основанные на многовековой истории, общих традициях, языке и культурно-духовном наследии, вышли на новый уровень долгосрочного стратегического сотрудничества», — отметил Жапаров.

Глава государства предложил провести взаимные Дни культуры по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса, так как «духовное сближение двух народов способствует укреплению традиций дружбы и добрососедства между кыргызским и туркменским народами».

«Два наших братских народа имеют глубокие исторические и духовные корни, схожесть языков и культурных традиций. Их сохранение, а также дальнейшее углубление кыргызско-туркменских гуманитарных связей имеет важнейшее значение», — сказал Жапаров.

Торгово-экономическое посредничество

Он отметил, что в приоритете – торгово-экономическое сотрудничество, так как у стран имеется значительный потенциал в области торговли, энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса.

Жапаров выразил надежду на широкое участие туркменского бизнеса в инвестиционных проектах Кыргызстана, имеющего для этого все необходимые условия и возможности.

По словам главы государства, перспективным направлением сотрудничества являются туризм, а также легкая промышленность, где можно объединить качество туркменского текстиля с возможностями кыргызской швейной отрасли.

Президент Туркменистана в свою очередь заявил, что Кыргызстан — перспективный партнер, «но, несмотря на рост товарооборота в этом году, в целом уровень двустороннего сотрудничества нельзя считать высоким».

«Необходимо провести тщательный анализ и устранить препятствия, которые мешают полноценно взаимодействовать», — сказал он.

Кроме того, президенты рассмотрели возможности поставок минеральных удобрений из Туркменистана в Кыргызстан, а также отметили наличие большого потенциала сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Главы государств также подчеркнули значимость проведения в 2021 году в Кыргызстане Первого экономического форума Европейский Союз — Центральная Азия.

Ситуация в Афганистане

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что одним из главных вопросов в повестке дня стоит сохранение и поддержание всеобщего мира, успешного противодействия террористическим угрозам и урегулирование ситуации в Афганистане.

«Туркменистан всегда выступает за то, чтобы региональные проблемы решались мирными средствами и на принципах добрососедства, взаимного уважения, с соблюдением принципов, норм международного права в соответствии с Уставом ООН», — отметил он.

Бердымухамедов заявил, что у Кыргызстана и Туркменистана есть понимание во взглядах на перспективы регионального международного развития.

По его словам, в туркмено-кыргызских переговорах афганская тематика занимает традиционно важное место, так как «все хотят видеть Афганистан мирным и процветающим государством, добрым соседом».

Стороны приветствовали помощь Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии в наращивании потенциала по мирному предотвращению конфликтов путем диалога и привлечения международной поддержки.

Главы государств подчеркнули стремление укреплять атмосферу стабильности и безопасности в регионе.

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Сфера энергетики

Президент Туркменистана также отметил, что важная тема этих переговоров – сотрудничество в сфере энергетики, а именно, поставки туркменского природного газа и электроэнергии в Кыргызстан.

По его словам, туркменская сторона готова удовлетворить все потребности Кыргызстана и обсудить технические и организационные вопросы.

«Я еще раз хочу подчеркнуть свою политическую волю, что мы готовы к этим вопросам», — заявил он.

Он также обратил внимание на тему экологической природоохранной тематики. По его мнению, нужно начать совместно противодействовать негативным последствиям климатических изменений.

Бердымухамедов отметил необходимость рационально использовать водные ресурсы региона.

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Министр экономики и финансов Кыргызстана Акылбек Жапаров также сообщили, что решены вопросы и запросы кыргызской стороны в области поставки газа и электроэнергии в страну. Ранее президенты Кыргызстана и Узбекистана решили вопросы, дающие Кыргызстану доступ к рынку газа и электроэнергии Туркменистана.

Это намного увеличивает возможность решить вопрос дефицита в осенне-зимний период в Кыргызстане.

Главы государств выразили готовность решить вопросы подготовки и повышения квалификации специалистов, а также обмена опытом в области электроэнергетики и газа.

Итоги переговоров

По итогам переговоров главы двух государств достигли многих договоренностей и закрепили их подписанием ряда документов в торгово-экономической сфере, в области образования, культуры, спорта, и по сотрудничеству внешнеполитических ведомств.

Теперь страны планируют:

Создание Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в $100 млн для поддержки совместных бизнес-проектов;

Поставки туркменского газа и электроэнергии в Кыргызстан в осенне-зимний период;

Строительство кыргызско-туркменского торгового дома в Бишкеке;

Строительства оздоровительного комплекса с пятизвёздочным отелем в Иссык-Кульской области;

Сотрудничество между некоторыми ВУЗами обеих стран;

Планы мероприятий по сотрудничеству между профильными министерствами;

Соглашение о производственной кооперации между правительствами.

Кроме того, главы двух государств подписали совместное заявление. В нем отмечена необходимость сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, терроризмом и экстремизмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми и оружием, оборотом наркотиков, а также кибербезопасность.

Президент Жапаров отметил, что страны «подтвердили долгосрочный стратегический характер сотрудничества».

«Мы сосредоточили свое внимание на тех направлениях, где совместные усилия способны дать наибольший эффект, речь шла о торгово-экономических и инвестиционных связях, сотрудничестве в энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной сферах», – сказал он.

Президент Садыр Жапаров поблагодарил туркменский народ «за оказанное кыргызской делегации гостеприимство, теплый и дружественный прием». Он также пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Оценка итогов визита

Глава государства выразил удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, и уверенность, что все договоренности и обсужденные вопросы будут успешно реализованы.

«В этой связи нам предстоит еще многое сделать, у нас есть и желание, и стремление развивать сотрудничество с братским Туркменистаном по всем направлениям. Сегодняшний визит – это показатель высокого уровня кыргызско-туркменских отношений, который подтверждает, что в лице Туркменистана, Кыргызстан имеет надежного друга и стратегического партнера», – подчеркнул Жапаров.

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров также оценил визит, как успешный.

«Подписанные документы о торгово-экономическом сотрудничестве и его расширении придадут большую динамику в экономических отношениях между Кыргызстаном и Туркменистаном», — сказал он.

Он отметил, что сегодня не похвастаешься товарооборотом между двумя странами.

В прошлом году товарооборот вырос на 15-30% в сравнении с 2019 годом, но при этом составил лишь $11,7 млн. Акылбек Жапаров рассказал, что оба президента поставили задачу увеличить товарооборот на 10-20%.

«Туркменская сторона готова построить здание торгового дома Туркменистана. Думаю, это плодотворно повлияет на наших производственников и промышленников. Также планируется строительство пятизвездочного отеля-здравницы на Иссык-Куле. Наша делегация приглашена на первую декаду августа, чтобы посмотреть, как эти проекты продвигаются в Туркменистане. Если наша делегация сочтет нужным, то уже в этом году будет начато строительство круглогодичной здравницы», — сообщил глава минэкономики.

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев тоже оценил визит президента в Туркменистан как успешный.

«Кыргызстан и Туркменистан – это стратегические партнеры и братские народы. Мы также активно сотрудничаем и являемся надежными партнерами в рамках ООН, ОБСЕ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, СНГ и других многосторонних площадок», – он.

По его словам, помимо проведенного бизнес-форума, подписанных соглашений и договоренности о создании Кыргызско-туркменского фонда развития предварительно говорилось о строительстве кыргызско-туркменских школ.

Кыргызско-туркменские отношения

Отношения между Бишкеком и Ашхабадом ранее не были столь теплыми. Кыргызско-туркменские дипломатические отношения были установлены в 1992 году, более пятнадцати лет сотрудничество оценивалось экспертами как «вялотекущее».

Но после 2010 года в нем наметился слабый экономический рост. В ноябре 2014 года тогда еще президент Алмазбек Атамбаев стал первым лидером Кыргызстана, посетившим Ашхабад. Он сделал это спустя три года после своей инаугурации.

После этого на экономическом уровне страны с 2014 года объединила межправительственная кыргызско-туркменская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Кроме того, делегации стран гостили друг у друга и на Всемирных играх кочевников, и на Азиатских играх в закрытых помещениях.

В 2018 году после визита в Ашхабад экс-президента Сооронбая Жэнэбекова, который случился через 9 месяцев после его инаугурации, были подписаны Декларация о стратегическом партнерстве и пакет двусторонних документов. Они должны были вывести сотрудничество стран на новый уровень, но значительной его активизации не произошло.

После смены власти в октябре 2020 года эксперты начали проводить активные параллели между Бишкеком и Ашхабадом. Поводом для них стала новая Конституция, которую активно продвигал Садыр Жапаров и его сторонники.

В качестве общих черт указывались разворот к президентской форме правления, авторитаризму, традиционализму и введение Народного Курултая. В Туркменистане похожий орган называется «Халк Маслахаты» и он стал частью парламента.

Кроме того, сейчас в парламенте Кыргызстана находится законопроект, который под предлогом борьбы с фейками и недостоверной информацией будет блокировать сайты и страницы в соцсетях.

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«Создание здорового, свободного и разнообразного медийного ландшафта», где будут «преобладать достоверный контент» и «адекватные высококачественные новости, публикуемые в реальном времени», которые продвигает одна из иницаторок законопроекта Гульшат Асылбаева, отдаленно напоминает ограничения интернета и цензуру в Туркменистане.

Туркменистан уже много лет критикуется международными организациями за нарушение базовых прав и свобод человека. Кроме того, по данным Human Rights Watch, спецслужбы страны давят не только на инакомыслящих внутри страны, но и на родственников тех из них, кому удалось покинуть Туркменистан.

В Туркменистане нередки насильственные исчезновения журналистов, чиновников, государственных и религиозных деятелей. После ареста или исчезновения они растворяются в тюремной системе, родственники не знают об их судьбах годами и не могут покинуть страну. Существует в стране и принудительный труд — по даннымМОТ, до сих пор бюджетников и другие зависимые от государства слои населения заставляют работать на хлопковых полях.

Кроме того, Туркменистан практически последнее государство в мире, которое не признавало и не признает существования коронавируса на своей территории.

Официально ни минздрав, ни президент не признали его, однако недавно правозащитники и журналисты из Turkmen.news опубликовали независимый доклад о ситуации с коронавирусом в Туркменистане. По его данным, в стране от COVID-19 доказана смерть уже 55 человек, тысячи переболели вирусом.

Авторы доклада призвали правительство страны признать факт наличия COVID-19 в Туркменистане, обнародовать масштабы эпидемии с начала 2020 года и по настоящее время, рассекретить данные по заболеваемости и смертности медиков, установить и выплатить компенсации семьям умерших. Кроме того, они призвали власти обеспечить объем материальной поддержки или налоговые послабления для бизнеса, пострадавшего от ограничений при «не существующей» в стране пандемии.

В адрес ВОЗ прозвучали призывы «перестать идти на поводу у туркменского правительства, отрицающего наличие COVID-19, и подыгрывать ему в этом, так как сокрытие Туркменистаном реальной ситуации с вирусом в стране несет угрозу всему миру». Правозащитники считают, что ВОЗ должна затребовать данные об инфицированных и умерших в Туркменистане для учета статистических данных в мировом масштабе. Пока реакции на отчет не последовало.

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