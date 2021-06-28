Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов на своей странице в Фейсбуке сообщил, что он вместе со своим коллегой Айбеком Осмоновым получил награду «Золотой человек года» в Турции.

По словам Атазова, на 17-й церемонии «Золотые люди года Шелкового пути» они получили звание «Депутат года».

Фото: Фейсбук Шайлообека Атазова

Мероприятие, по данным нардепа, провела Организация Шелкового пути по развитию дипломатических и экономических отношений под эгидой профессора Сейфуллаха Тюрксоя в Стамбуле.

«В следующий раз мы посетим Анкару с депутатами. Ведутся переговоры по привлечению в нашу страну успешных инвесторов. Если мы сделаем добрые намерения и попробуем, все будет хорошо», — написал Атазов.

При этом и Атазов, и Осмонов отработали в парламенте только около трех месяцев и уже запомнились неоднозначными инициативами и поведением.

Кто такой Шайлообек Атазов?

Шайлообек Атазов стал депутатом парламента только в марте 2021 года, но успел запомниться неоднозначными высказываниями и скандалами.

Так, 11 марта Атазов на заседании парламента заявил, что НКО «подрывают национальные ценности, государственную идеологию и религию» и «вообще ведут экстремистскую деятельность против государственной идеологии».

Уже 19 июня нардеп пожаловался на фейков в соцсетях и сказал, что «распространение недостоверной информации — это как поедание мяса родного человека».

Позже 23 июня на заседании Жогорку Кенеша между депутатами фракции Ата Мекен произошла стычка. Тогда Атазов дернулся в сторону депутатки Айсулуу Мамашевой и его пришлось отталкивать другому парламентарию.

Позже сам Атазов сказал, что все было иначе, и на самом деле он спорил с другими своими однопартийцами, а Мамашева пыталась их разнять.

«Видео из парламента сняли так, как будто мы ругаемся. Это был момент разногласия с депутатами, которые стояли за ней. В тот момент она подошла ко мне, чтобы разнять нас, и это попало на видео», — написал он.

Также по его мнению, его пытаются очернить НПО — но он «не доллар, чтобы нравиться всем».

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Кроме этого Атазов известен, как сторонник экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова. Он также выступал на митинге 19 февраля в защиту задержанного Матраимова.

Кто такой Айбек Осмонов?

Айбек Осмонов стал депутатом Жогорку Кенеша 15 марта этого года. Он также известен как основатель партии «Мекеним Кыргызстан» и бизнесмен.

Он вместе со своим братом Нурбеком Осмоновым ранее был владельцем холдинга «Каганат Инвест» — в него входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД».

Айбек Осмонов был одним из депутатов, активно требовавших 6 мая отменить итоги выборов в горкенеши Бишкека и Оша от 11 апреля.

На повторные выборы 11 июля Осмонов выдвинул свою партию «Биздин Кыргызстан», в горкенеши Бишкека и Оша.

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В парламенте Айбек Осмонов запомнился так же своей инициативой от 11 мая пересмотреть участие Кыргызстана в ОДКБ и «присоединиться к другой организации». К какой именно, Осмонов не сказал.

Кроме того, Осмонов 18 июня заявил о якобы списании штрафов по «Безопасному городу» для чиновников.