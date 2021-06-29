Заседание парламентского профильного комитета по по бюджету и финансам, где обсуждалась работа таможни, прошло 28 июня. В ходе него депутат Мурадыл Мадеминов спросил председателя Гостаможенной службы Самата Исабекова о количестве грузовых транспортных средств, прошедших через пункты пропуска «Иркештам» и «Торугарт» с начала года.

Глава ГТС ответил, что с начала 2021 года до сегодняшнего дня 1 362 грузовых автомобиля прошли через пункт пропуска «Торугарт», еще 2 632 – через «Иркештам».

«В начале года, вы знаете, от 2-4 до 10 единиц авто проезжало, а сегодня в связи с изменением погодных условий через “Торугарт” проезжает 30-35, а через “Иркештам” – такие же показатели. В том числе есть транзит через “Иркештам” в Узбекистане», – объяснил Исабеков.

Тогда депутат Мадеминов спросил у него, сколько автомобилей проезжало через КПП во времена Райымбека Матраимова, и сколько заезжает сейчас после его увольнения. По словам Исабекова, поток автомобилей снизился на 70% — в то время через эти два КПП проезжало в день от 70 до 100 транспортных средств.

«Значит, “Райым-миллион” является хорошим менеджером», – заключил на этом основании депутат Мадеминов.

«Возможно, вы правы», – ответил глава ГТС.

Мадеминов затем спросил, можно ли было внедрить «советы Матраимова» в работу, несмотря на его уход. Исабеков ответил, что можно, «если в правильном направлении использовать». Тогда депутат спросил, почему советы не используются.

«Во-первых, условия пандемии не позволяют. Во-вторых, в те времена другие механизмы были», – сказал Исабеков.

Мадеминов заявил, что это «не аргумент» и все бизнесмены ушли в Казахстан.

«Правильно говорите, поэтому я говорю, что инвестиционный климат надо исправить», – ответил Исабеков.

Мадеминов отметил, что каждый день кыргызская таможня теряет позиции и спросил, каким образом Исабеков будет это исправлять. По его мнению, правительство не сможет исполнить программу развития до конца года.

«Полгода – это уже все. Вы придете в сентябре и попросите внести изменения. Я постоянно просматриваю инвестиционную программу Узбекистана: акимов и прокуроров “привязывают” к бизнесменам. Они приходят к инвестору и спрашивают, кто его проверял, какие у него проблемы. Аким и прокурор эти проблемы решают. Если какие-то необоснованные налоговые претензии ставят, это решает власть. Конечно, к ним будут приходить инвесторы. А мы не можем привлечь инвесторов и уйти от практики времен Акаева: “Дашь 10% и будешь работать”», – заявил депутат.

По словам Мадеминова, по этим причинам в Кыргызстане уже не осталось инвесторов. По его данным, турецкие бизнесмены уходят с рынка, их осталось всего 10%.

«Уже кыргызы уходят. Наши же граждане Кыргызстана уходят, поэтому я даже не знаю, что сказать по вашей справке. У меня нет других вопросов к вам», – обратился к чиновникам Мадеминов.

Снижение потока на таможне

Снижение количества грузовых транспортных средств, проходящих через пункты пропуска кыргызской таможни, как и сказал Исабеков, действительно связано с пандемией COVID-19, а также с сопутствующими ей ограничениями и кризисом.

Контрольно-пропускные пункты «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско-китайской границе были закрыты в феврале 2020 года. «Иркештам» по просьбе кыргызской стороны 15 апреля 2020 года частично возобновил работу.

В начале июня обсуждалось возобновление деятельности «Торугарта». МИД Кыргызстана даже объявлял, что этот КПП начнет работать с 8 июня 2020 года. Но из-за обострения эпидемиологической ситуации в Кыргызстане он открылся только с 8 сентября и с ограничениями из-за пандемии.

В июле 2020 года Жанат Бейшенов, занимавший тогда должность министра транспорта и дорог, рассказал, что, несмотря на принятые меры, объем перевозок с начала года уменьшился на 476 тысяч тонн (на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Кроме того, тогда министерством была организована работа по предотвращению случаев завоза и распространения коронавируса – сопровождение грузовых авто от КПП на госгранице до пункта назначения на территории республики.

После стабилизации эпидемиологической ситуации в стране предприниматели республики требовали решить проблемы с пропуском товаров из Китая. Ассоциация рынков Кыргызстана в октябре 2020 года заявляла, что предприниматели республики от сельхозпроизводителей до торговцев несут огромные убытки из-за того, что фуры с товарами скапливаются на границе и их пропускают очень медленно.

Согласно отчету Евразийской экономической комиссии в 2020 году, объем транспортных перевозок в странах ЕАЭС в январе – сентябре 2020 года составил 8,9 млрд тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показатели снизились на 6,9%.

По данным комиссии, наибольшие объемы транспортных перевозок были у России и Казахстана – 5,7 млрд и 2,8 млрд тонн соответственно. У Кыргызстана их было всего 17 млн тонн.

В феврале 2021 года Китай завершил строительство трех дополнительных складов-ангаров на контрольно-пропускном пункте «Иркештам». Согласно плану китайской стороны, Ангары позволят увеличить количество автомашин, проезжающих через данный КПП.

Кто такой Райымбек Матраимов?

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами.

В декабре 2020 года власти США внесли Райымбека Матраимова и его жену Уулкан Тургунову в санкционный «список Магнитского» из-за их причастности к масштабной коррупции в Кыргызстане.

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о легализации преступных доходов. Тогда его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

После того, как 15 апреля стало известно, что второе уголовное дело против Матраимова также было прекращено, посольство США сообщило о своем «разочаровании», пообещав заморозить его активы.

«Соединенные Штаты по-прежнему намерены замораживать его преступные активы за рубежом и заниматься их возвращением кыргызскому народу», — сообщило посольство. В ответ сторонник Матраимова Дайырбек Орунбеков призвал принять какие-либо «меры» в отношении посла США Дональда Лу.