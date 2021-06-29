Депутат Дастан Бекешев на своей странице в фейсбук опубликовал обращение к главе кабинета министров Улукбеку Марипову об отсрочке повышения тарифов за электроэнергию и отопление.

«Безработица, инфляция, засуха, коронавирус, отток капитала, увеличение уровня бедности, а тут ещё хотят поднять тарифы на электрическую и тепловую энергию», — написал Бекешев.

В обращении Бекешева и еще девяти депутатов к Марипову говорится, что увеличение тарифов может «породить социальный взрыв и закрытие крупных предприятий».

«Следует учитывать, что увеличение тарифов совпадает с рядом негативных процессов в социально-экономической сфере: ростом инфляции, резким ростом цен на продукты питания, сокращением рабочих мест и уроном от коронавируса», — говорится в обращении.

Парламентарии также считают, что кабмин должен провести обсуждения по тарифной политике на электричество и отопление экспертами, бизнесом и гражданами.

Также они просят кабинет министров сократить потери в электрических и тепловых сетях.

Повышение тарифов и энергокризис

В 2020 году Кыргызстан был вынужден начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. А нехватку воды в водохранилище связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

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Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

Первым о повышении тарифов на электроэнергию из-за низкого уровня воды в Токтогульской ГЭС заговорил президент Садыр Жапаров. Позже он предложил и саму тарифную сетку.

Позже власти сообщили о предложении повысить тариф и на отопление на 25% в этом году и на 10% в 2022 году. Аналогичное повышение предлагается и для горячей воды — на 25% в этом и следующем годах и на 8% в 2023 году.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть энергокризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Первые спуски воды начались 1 июня. При этом фермеры и минсельхоз говорят о том, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался даже Бишкек.

Позже 16 июня министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

Однако после слов министра кыргызстанцы стали получать от «Северэлектро» и «Востокэлектро» письменные уведомления о введении полного запрета использования электроэнергии для отопления и «других термических процессов».

В «Северэлектро» же заявили, что это вынужденная мера и будет применяться лишь в случае дефицита электроэнергии в осенне-зимний период.