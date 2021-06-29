Режиссер Таалайбек Кулмендеев 29 июня сообщил на своей странице в фейсбуке о том, что его фильм «Мунабия» выиграл гран-при фестиваля Eurasian Creative Guild, который ежегодно проходит в Лондоне.
«Пришла приятная новость из Лондона», — написал он.
Фильм ранее получил главный приз «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм в российском кинофестивале «Киношок». Также фильм был удостоен приза за лучший сценарий.
«Мунабия» снят по одноименному произведению кыргызского писателя и драматурга Казата Акматова.
На официальном сайте фестиваля сообщили, что 24 июня в Лондоне Акматову открыли мемориал в Лондоне в честь его 80-летия.
«Он стал первым тюркоязычным писателем, удостоенным собственного мемориала в Великобритании», — отметили организаторы.
Фестиваль Eurasian Creative Guild Film Festival в 2021 году собрал 60 фильмов из 17 стран мира. Он проводится ежегодно в Лондоне с 2019 года.
По словам организаторов, фестиваль был создан для продвижения Евразийского кино на англоязычном пространстве и знакомства Евразийских представителей киноиндустрии с профессионалами всего мира.
О чем фильм?
Фильм «Мунабия» был выпущен в 2017 году. Его продюсировали Таалайбек Кулмендеев и бывший замминистра культуры Фархад Бекманбетов.
Мунабия — это сильный образ красивой, независимой и мудрой женщины, на долю которой выпало немало испытаний, унижений и оскорблений. Но несмотря на всю жестокость общества, она смогла сохранить свою честь и достоинство.
В фильме раскрывается история любви кыргызских Ромео и Джульетты, хотя герои не юные возлюбленные, а люди в возрасте. Новелла была награждена литературной общественностью Кыргызстана в конце 70-х годов прошлого столетия как «Лучшее произведение года».