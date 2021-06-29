Режиссер Таалайбек Кулмендеев 29 июня сообщил на своей странице в фейсбуке о том, что его фильм «Мунабия» выиграл гран-при фестиваля Eurasian Creative Guild, который ежегодно проходит в Лондоне.

«Пришла приятная новость из Лондона», — написал он.

Фильм ранее получил главный приз «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм в российском кинофестивале «Киношок». Также фильм был удостоен приза за лучший сценарий.

«Мунабия» снят по одноименному произведению кыргызского писателя и драматурга Казата Акматова.

На официальном сайте фестиваля сообщили, что 24 июня в Лондоне Акматову открыли мемориал в Лондоне в честь его 80-летия.

«Он стал первым тюркоязычным писателем, удостоенным собственного мемориала в Великобритании», — отметили организаторы.

Фестиваль Eurasian Creative Guild Film Festival в 2021 году собрал 60 фильмов из 17 стран мира. Он проводится ежегодно в Лондоне с 2019 года.

По словам организаторов, фестиваль был создан для продвижения Евразийского кино на англоязычном пространстве и знакомства Евразийских представителей киноиндустрии с профессионалами всего мира.

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