Министерство образования и науки 29 июня провело пресс-конференцию в информагентстве «Кабар». Представители министерства рассказали о проделанной работе по реализации пунктов указа президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

Фото: Кабар.

Гигиена и сексуальное воспитание

Начальник управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОН Марат Усеналиев сообщил, что минобразования планирует прививать духовность родителям, а также повышать их педагогические навыки. По его словам, в настоящее время многие родители начали перекладывать свои обязанности на учителей.

Марат Усеналиев. Кабар. «Однако обязанности учителей прописаны в законе. Родитель же сам должен нести ответственность за свое чадо. Нам необходимо прививать духовность именно родителям, так как система образования не в силах охватить данную сферу в одиночку», — сказал он.

Он уточнил, что минобразования запланировало проводить классные часы, игры и конкурсы для родителей, а также санитарные дни — там поднимут вопрос гигиены и сексуального воспитания среди детей.

Госстандарт школьного образования

Вице-президент Кыргызской академии образования Уланбек Мамбетакунов на пресс-конференции сообщил, что министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект государственного стандарта школьного общего образования. Уланбек Мамбетакунов. Кабар.

По его словам, по указу президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» МОН разработало новый проект госстандарта. Согласно этому документу изменились и задачи образования.

Теперь министерство будет ориентировано на «создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого учащегося, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов». В детях будут формировать навыки самообразования, самопознания и саморазвития личности.

Кроме этого, минобразования поставило перед собой задачу — воспитывать детей традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям.

Мамбетакунов отметил, что по новому проекту все государственные, муниципальные и частные общеобразовательные организации в Кыргызстане обязаны придерживаться критериям Государственного образовательного стандарта.

Что за концепция духовно-нравственного развития?

Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров подписал указ о разработке концепции «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» в январе 2021 года. Это был первый его указ на посту избранного президента.

Согласно указу, участвовать в реализации Концепции должны были разные структуры — от кабинета министров до журналистов.

Планируется, что концепция должна «укрепить одно из направлений внутренней политики — воспитание граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщение к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов Кыргызстана».

Однако правозащитные организации и гражданское общество раскритиковали указ Жапарова. По их мнению, введение абстрактных ценностей в область прав человека может привести к усилению репрессий против гражданского общества и СМИ.

Введение такой концепции власти страны обосновывают «кризисом духовно-нравственных ориентиров во всем мире».

С критикой концепции также выступил депутат Дастан Бекешев. По его словам, концепция не сработает. «Все станет формальным: планы, поручения, отчеты, тонны бумаг, изменение концепции, а в итоге перевыполнение планов. И целей по построению «общества с морально-нравственными ценностями» можно достичь и без этого», — написал он на своей странице в фейсбук. Дастан Бекешев.

Бекешев добавил, что в мировой истории «ни одни ценности не прижились в обществе, пока руководитель или двигатель ценностей сам не жил по требуемым нормам».