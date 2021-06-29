«Я всегда думал, что ехать в места, которые уже очень известны, где возможности экономического роста невелики… значит ограничивать возможности для самого себя», — рассказывает Винченцо Трани. Он бегло говорит на русском языке, хоть и с заметным акцентом.

В нашумевшем интервью на российском государственном канале 47-летний итальянский бизнесмен объяснил, почему 20 лет назад решил приехать в Россию.

«Хотелось найти какую-то страну, у которой репутация в те времена была не самой лучшей. С другой стороны, там была возможность применить мой опыт, — сказал он. — Это было бы намного более интересно».

Трани действительно добился успеха в России. Сначала он работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), а позже в числе прочего основал популярную каршеринговую компанию и фирму по кредитованию малого бизнеса.

Также ему принадлежат предприятия — в основном микрокредиторы и каршеринги — в других «интересных» местах, например, в Беларуси и Кыргызстане.

Недавно он вложил средства в крупный пакет акций микрофинансового кредитора в Таджикистане. Еще в одном интервью он пояснил, что решил инвестировать в компанию, поскольку она поддерживает женщин-предпринимательниц в этой мусульманской центральноазиатской стране.

Но OCCRP выяснил, что Трани вытеснил из компании двух ее таджикских основательниц. Он выкупил их некоммерческий фонд против их воли. Трани поддержал Джамолиддин Нуралиев — зять президента Таджикистана и заместитель главы Национального банка.