У этого успешного предпринимателя масса полезных связей, и он с удовольствием дает интервью: Винченцо Трани — колоритный человек, но его подход к бизнесу вызывает немало вопросов.
«Я всегда думал, что ехать в места, которые уже очень известны, где возможности экономического роста невелики… значит ограничивать возможности для самого себя», — рассказывает Винченцо Трани. Он бегло говорит на русском языке, хоть и с заметным акцентом.
В нашумевшем интервью на российском государственном канале 47-летний итальянский бизнесмен объяснил, почему 20 лет назад решил приехать в Россию.
«Хотелось найти какую-то страну, у которой репутация в те времена была не самой лучшей. С другой стороны, там была возможность применить мой опыт, — сказал он. — Это было бы намного более интересно».
Трани действительно добился успеха в России. Сначала он работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), а позже в числе прочего основал популярную каршеринговую компанию и фирму по кредитованию малого бизнеса.
Также ему принадлежат предприятия — в основном микрокредиторы и каршеринги — в других «интересных» местах, например, в Беларуси и Кыргызстане.
Недавно он вложил средства в крупный пакет акций микрофинансового кредитора в Таджикистане. Еще в одном интервью он пояснил, что решил инвестировать в компанию, поскольку она поддерживает женщин-предпринимательниц в этой мусульманской центральноазиатской стране.
Но OCCRP выяснил, что Трани вытеснил из компании двух ее таджикских основательниц. Он выкупил их некоммерческий фонд против их воли. Трани поддержал Джамолиддин Нуралиев — зять президента Таджикистана и заместитель главы Национального банка.
ЕБРР помог Трани с поглощением компании
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Трани знаком и со многими другими влиятельными людьми.
Его старый друг, входивший в совет директоров одной из его компаний, позже стал заместителем министра по европейским делам Италии.
Также Трани имел отношение к российскому политику Павлу Бородину, бывшему госсекретарю Союзного государства — надгосударственного органа, нацеленного на укрепление экономических и политических связей между Россией и Беларусью. Говорят, что Бородин помог Трани выйти на белорусский рынок, где у итальянца есть лизинговая компания.
У Трани были официальные связи и в Беларуси: вот уже много лет он занимает пост почетного консула страны в родном Неаполе.
Беларусь и Таджикистан.
Трани открыто говорил о том, что встречи в Таджикистане для него устраивали белорусские дипломаты. По его словам, так он и познакомился с Джамолиддином Нуралиевым, зятем таджикского президента.
Звания и связи Трани вполне прозрачны, чего не скажешь о его коммерческих предприятиях.
Российский каршеринг Трани, несколько его лизинговых компаний, а теперь отчасти и «Имон» — все они входят в более крупную структуру Mikro Kapital Group, которая зарегистрирована в Люксембурге.
Собственность оформлена через так называемые фонды секьюритизации — финансовые механизмы с низким уровнем регулирования, которые зарабатывают миллионы долларов на рекламируемой рентабельности предприятий Трани.
Фонды продают частным инвесторам облигации и другие долговые ценные бумаги с заманчивой процентной ставкой до 11 процентов. Личности покупателей не разглашаются, поэтому происхождение денег выяснить невозможно.
Согласно финансовой отчетности Mikro Kapital, эти доходы — чуть ли не единственный источник финансирования инвестиций Трани.
А анализ этой отчетности показывает, что Mikro Kapital без каких-либо объяснений и очевидных коммерческих причин часто фигурирует в крупных внутригрупповых сделках, включая солидные займы между организациями. Иногда компании переходят от фонда к фонду, и их почему-то оценивают заново.
Например, одна компания Mikro Kapital на протяжении двух лет принадлежала трем фондам секьюритизации. За это время ее стоимость повышалась и понижалась более чем на 20 миллионов долларов.
В ответ на вопросы журналистов о Mikro Kapital Трани написал, что финансовые данные предприятия «собраны при поддержке трех глобальных аудиторов и двух ведущих международных независимых оценочных компаний», а «комплексную проверку регулярно проводят крупнейшие и самые надежные международные финансовые учреждения».
Он подчеркнул, что с точки зрения прозрачности он «работает в соответствии с передовой международной практикой и всеми требованиями законодательства». Отдельно он отметил, что, принимая частные инвестиции, Mikro Kapital соблюдает все европейские правила борьбы с отмыванием денег, и фонд опирается на принципы «устойчивого финансирования».
Автор: Илья Лозовский, материал подготовлен совместно с IRPI.