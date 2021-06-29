Но это далеко не уникальное явление в Таджикистане. Подобные подозрительные сделки — это фундаментальная часть так называемой серой экономики страны, в которой местные предприниматели используют сомнительных посредников для закупки товаров на импорт. Такая практика подрывает верховенство закона и может стать прикрытием для серьезной преступной деятельности.

«Это нехорошо для финансового учреждения, абсолютно точно, — говорит бывший гендиректор «Имон Интернэшнл» Закир Абдрашитов. — Так работает система в Центральной Азии».

Однако «Имон» был не рядовым финансовым учреждением. Компания выросла из маленькой некоммерческой организации, основанной двумя гражданками Таджикистана, в одного из самых уважаемых коммерческих кредиторов страны. Она известна тем, что привлекает престижных международных инвесторов, заинтересованных социально ответственной миссией кредитования женщин-предпринимательниц.

На самом деле к тому времени, когда Sokhtmon начала переводить миллионы через «Имон», в совете директоров компании доминировали иностранные акционеры, в том числе влиятельные организации в области строительства, такие, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

«Смысл подобных внешних инвесторов — это… обеспечить, чтобы управление организацией соответствовало ее цели, потому что теперь она международная, — говорит независимый специалист по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу. — И со стороны это выглядит так, будто управление было не очень-то и надежно.

Это выглядит довольно жалко, когда международная банковская организация не применяет международные стандарты или не пытается исправить ситуацию».

Представитель ЕБРР Антон Усов не ответил на конкретные вопросы о трансакциях Sokhtmon, но сказал, что «система внутреннего контроля ’’Имона’’ и процессы были усовершенствованы… под надзором совета директоров и акционеров компании» после того, как там узнали о проблеме.

Другие иностранные инвесторы «Имона» не ответили на вопросы о трансакциях. Из внутренних документов следует, что компания с тех пор повысила свои стандарты борьбы с отмыванием денег, но ее нынешнее руководство не ответило на запросы о комментариях.

«Одинаково подозрительные»

Случившееся с Sokhtmon дважды становилось объектом расследования: один раз внутри самого «Имона», а затем — со стороны международной аудиторской компании Deloitte.

Журналисты получили доступ к результатам обеих проверок, что открыло редкую возможность узнать о внутренних операциях таджикского финансового учреждения, которое столкнулось с проблемным клиентом, и о том, к каким последствиям все это привело.

Хотя ни один из отчетов не раскрывает клиента, OCCRP смог идентифицировать Sokhtmon, сопоставив частично отредактированные данные с таджикским реестром компаний.

В реестре было указано имя женщины, зарегистрированной в качестве владелицы компании, однако у нее не было других бизнесов, и о ней не удалось найти никакой информации в интернете. Возник вопрос, откуда у нее доступ к таким деньгам. Несмотря на усердные поиски, репортеры не смогли определить, кто стоит за Sokhtmon и ее миллионами.