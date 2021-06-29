Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт в своём твиттере опубликовал тред, в котором рассказал о своих впечатлениях после поездки на рудник Кумтор.

Саму поездку организовала «Кумтор Голд Компани» 25 июня для иностранных делегатов и послов.

В своем треде Гарретт обеспокоился состоянием ледников, которые пострадали в результате разработки рудника.

«Мы видели ледники, и ледники в плачевном состоянии. Но важно понимать, что таяние происходит из-за изменения климата», — написал посол.

Он добавил, что в стране есть и другие ледники, которые также получают ущерб из-за повышения температуры. Поэтому Гарретт считает, что Кыргызстан должен принять участие в конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре.

Что говорят в «Кумторе»?

В пресс-службе «Кумтор Голд Компани» сообщили, что во время экскурсии по руднику глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова сказала, что предприятие работает в штатном режиме и с соблюдением техники безопасности.

Кутманова также рассказала иностранным делегатам, что канадская Centerra Gold Inc., ранее разрабатывающая рудник не соблюдала экологических норм.

Скандал и задержания вокруг «Кумтора»

Последние несколько месяцев в Кыргызстане не утихает скандал связанный с рудником Кумтор. Так, 6 мая депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее госуправление в частной компании.

Спустя еще неделю, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

В итоге власти назначили внешнего управляющего в «Кумтор Голд Компани». Им стал гражданин Канады Тенгиз Болтурук, который был членом совета директоров канадской компании Centerra Gold Inc.

Такое решение не устроило канадскую Centerra Gold Inc. Компания заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В Centerra считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами.

При этом, в канадской компании отмечают, что готовы и к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.

На фоне этого скандала произошли ряд задержаний политиков и экс-чиновников. Среди задержанных оказались брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова — депутат Асылбек Жээнбеков, а также бывшие премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Среди задержанных также оказались и депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Талантбек Узакбаев и экс-депутат Исхак Пирматов. Все задержанные проходят подозреваемыми по статье «Коррупция» в деле «Кумтора».