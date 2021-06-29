Пресс-служба министерства здравоохранения и соцразвития сообщила, что ранее заразившийся коронавирусом глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев 29 июня вышел на работу.

Сообщается, что с утра он провел встречу с руководством Суворовского училища для обсуждения развертывания коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

Фото: Пресс-служба минздравсоцразвития.

«Состояние здоровья министра на сегодня удовлетворительное, ПЦР-анализ показал отрицательный результат», — отметили в пресс-службе.

При этом, минздрав заявляет о том, что в Кыргызстане идет рост заболеваемости COVID-19 и призывает соблюдать домашний карантин независимо от сложности течения болезни.

О том, что министр здравоохранения заболел коронавирусом стало известно 25-июня. Тогда он заявил, что первые симптомы появились несколько дней назад, но при этом он продолжал приходить на работу.

«Изолировался в кабинете, работаю на удалёнке, никуда не выхожу. Еду оставляют у дверей. Я должен быстро встать на ноги, пью только аконит, стало уже лучше. Другие лекарства не принимаю. Завтра-послезавтра буду на ногах», — сказал он.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

27 июня минздрав сообщил, что Бейшеналиев находится на домашнем карантине и получает лечение. В ведомстве отметили, что несмотря на то, что у министра есть хронические заболевания, благодаря вакцине болезнь протекает без осложнений.

На 29 июня в Кыргызстане за сутки выявили 1 092 новых случаев заражения COVID-19, умерли 10 человек. По данным минздрава, за весь период пандемии в стране скончались 1 992 кыргызстанца, у которых подтвердили коронавирус.