Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном затронул тему вооруженного приграничного конфликта в Баткенской области.

«Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Народы Кыргызстана и Таджикистана издревле являются братскими народами, кыргызы и таджики всегда поддерживали добрососедские, дружественные связи», — сказал Жапаров.

Он добавил, что приграничный конфликт стал тяжелым историческим испытаниям и скорбью для обеих стран. При этом, Жапаров уверен в том, что они найдут пути решения приграничных вопросов.

«Таджикистан и Кыргызстан конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе, готовы обсудить с вами [Эмомали Рахмон] состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений», — добавил глава страны.

Пресс-служба главы Таджикистана пока не дала комментариев Рахмона о приграничном конфликте. На сайте главы соседней страны говорится только о неформальной встрече президентов после приезда Жапарова в Душанбе.

Приграничный конфликт

Вооруженный конфликт в Баткенской области на границе с Таджикистаном произошел в конце апреля 2021 года. В конфликте на границе, по данным минздрава, погибли 36 кыргызстанцев, ещё 154 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме этого, из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

По данным властей Таджикистана, в ходе конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения обе страны достигли 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Затем 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.