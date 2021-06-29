Фото: ГКНБ.

Ошский городской суд отпустил под домашний арест деканесссу факультета Гуманитарных и естественных наук Ошского филиала КНУ им.Жусупа Баласагына. Об этом «Азаттыку» сообщила пресс-служба областного суда.

Женщину подозревают в участии в налаженной схеме получения взяток от иностранных студентов.

«При выборе меры пресечения суд учел тот факт, что подозреваемая имеет постоянное место жительство, одна воспитывает детей и болеет сахарным диабетом», — объяснили в пресс-службе суда.

Также в Ошском областном суде добавили, что подозреваемая начиная с 22 июня временно отстранена от занимаемой должности.

Пачкой денег по столу

19 июня ГКНБ распространил видео, в котором одна из руководительниц университета Ошского филиала постукивает по рабочему столу пачкой незаконно полученных долларовых купюр, как обычно делают торговцы на рынках при почине.

В комитете уточнили, что в университете требовали деньги от студентов взамен на допуск к экзаменационной сессии и госэкзаменам.

Спецслужба скрыла имя задержанной под инициалами «Э. Г.». На сайте университета с этими инициалами совпадает имя бывшей директриссы колледжа КНУ — Гулмиры Эркуловой.

*Вышеуказанный колледж был переформирован в факультет Гуманитарных и естественных наук.

Эркулова также числится директриссей дошкольного образовательного учреждения «Алиппе-Росток». В 2009-2010 годы она работала вице-мэром Оша.