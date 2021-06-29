Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что 29 июня Эмомали Рахмон встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Встреча прошла в неформальной обстановке в загородной резиденции Рахмона. На сайте главы Таджикистана говорится, что целью «вечерней прогулки» было представление «красивых и неповторимых уголков страны».

Ожидается, что Жапаров и Рахмон обсудят вопросы сотрудничества двух стран, в том числе вопросы по кыргызско-таджикской границе.

Это первый официальный визит Жапарова в Таджикистан после вооруженного конфликта, который произошел в Баткенской области на границу двух стран в конце апреля 2021 года.

Тогда в вооруженном конфликте погибли 36 кыргызстанцев, ещё 154 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого, из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

По данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения огня стороны достигли 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Затем 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Информация о том, что Жапаров полетит в Душанбе с официальным визитом вызвало неоднозначную реакцию среди общества, так как после приграничного конфликта Генпрокуратура Кыргызстана назвала действия военных Таджикистана «военной агрессией».